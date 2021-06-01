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"Начал отекать и синеть": В Татарстане врачей заподозрили в халатности из-за игнорирования ребёнка с батарейкой в носу

Маме с пострадавшим сыном пришлось ехать за помощью в городскую поликлинику, где в итоге малышу спасли жизнь. Однако у местного Минздрава на произошедшее своя точка зрения.

1 июня, 16:17

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

В Татарстане жительница посёлка Верхний Табын была вынуждена самостоятельно искать медицинскую помощь для своего четырёхлетнего сына, когда у него в носу застряла батарейка. Как рассказала женщина, врачи в местной поликлинике за несколько часов не провели даже осмотра малыша.

О том, что в носовую полость сына попала батарейка, Альсина С. узнала вечером, когда пришла за ним в детский сад. Воспитатели рассказали, что одна из девочек затолкала мальчику в нос несколько батареек. При этом в детсаду убедили женщину, что инородные предметы якобы полностью извлекли и с малышом всё в порядке. Однако вечером того же дня мальчик стал жаловаться, что у него болит нос.

"Ребёнку становилось всё хуже и хуже, а нос начал отекать и синеть. Из него начало течь что-то чёрное", — рассказала женщина в интервью телеканалу "360".

Фото © Телеканал "360"

Фото © Телеканал "360"

В итоге Альсина вместе с сыном поехала в ближайшую районную поликлинику, но помощь там оказывать не спешили. По словам матери пострадавшего малыша, в течение нескольких часов сотрудники медучреждения даже не осмотрели мальчика, ссылаясь на то, что в поликлинике нет соответствующего специалиста. В конце концов мать с ребёнком была вынуждена поехать за помощью в городскую поликлинику.

"Нас положили. Утром лор и хирург под наркозом убрали батарейку. Судиться с ними я не буду, пусть хотя бы перед ребёнком извинятся", — пояснила женщина.

Фото © Телеканал "360"

Фото © Телеканал "360"

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В Новокузнецке 11 детей попали в больницу после распыления неизвестного газа в школе

В свою очередь в местном Минздраве отметили, что сотрудники поликлиники, где мальчику так и не была оказана помощь, сделали всё как положено. По словам представителя ведомства, при подобных обращениях профильных врачей вызывают отдельно, в то время специалист отсутствовал на работе по уважительной причине, тем более угрозы для жизни мальчика не было. Также там заявили, что ребёнка осматривал фельдшер.

Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге семилетняя девочка съела в детсаду конфету и оказалась в больнице с отравлением метадоном. По словам мамы пострадавшей, дома малышка разделила сладость с братьями, но позднее только она пожаловалась на боли в животе, а затем посинела и практически перестала дышать.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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