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В Великобритании впервые с начала пандемии за сутки не зафиксировали летальных исходов от ковида

Максимальные показатели смертности в стране пришлись на январь текущего года, когда за 24 часа регистрировалось по 1,3 тысячи смертей. Всего болезнь унесла жизни 127 782 человек.

1 июня, 16:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Великобритании за сутки не зафиксировали ни одного случая смерти из-за коронавируса нового типа. Такое произошло впервые с начала пандемии в марте прошлого года. Об этом свидетельствует официальная статистика.

Отмечается, что максимальные показатели смертности фиксировались в январе текущего года, когда в сутки регистрировали по 1,3 тысячи смертей. Всего пандемия унесла жизни 127 782 человек, однако по другой статистике, которая учитывает все случаи, когда CoViD-19 фигурировал в свидетельстве о смерти, в Британии умерло в общей сложности более 152 тысяч человек.

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За прошедшие сутки в Великобритании зарегистрировали 3,1 тысячи случаев коронавируса, а за неделю болезнь выявили у 24 090 человек, что на 32% больше, чем неделей ранее.

Ранее Лайф рассказывал, что принц Уильям привился от коронавируса. Первую дозу антиковидной вакцины герцог Кембриджский получил 18 мая. Каким именно препаратом он привился, не уточнялось.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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