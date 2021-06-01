В Великобритании впервые с начала пандемии за сутки не зафиксировали летальных исходов от ковида

Максимальные показатели смертности в стране пришлись на январь текущего года, когда за 24 часа регистрировалось по 1,3 тысячи смертей. Всего болезнь унесла жизни 127 782 человек.