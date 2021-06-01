В Великобритании впервые с начала пандемии за сутки не зафиксировали летальных исходов от ковида
Максимальные показатели смертности в стране пришлись на январь текущего года, когда за 24 часа регистрировалось по 1,3 тысячи смертей. Всего болезнь унесла жизни 127 782 человек.
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В Великобритании за сутки не зафиксировали ни одного случая смерти из-за коронавируса нового типа. Такое произошло впервые с начала пандемии в марте прошлого года. Об этом свидетельствует официальная статистика.
Отмечается, что максимальные показатели смертности фиксировались в январе текущего года, когда в сутки регистрировали по 1,3 тысячи смертей. Всего пандемия унесла жизни 127 782 человек, однако по другой статистике, которая учитывает все случаи, когда CoViD-19 фигурировал в свидетельстве о смерти, в Британии умерло в общей сложности более 152 тысяч человек.
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За прошедшие сутки в Великобритании зарегистрировали 3,1 тысячи случаев коронавируса, а за неделю болезнь выявили у 24 090 человек, что на 32% больше, чем неделей ранее.
Ранее Лайф рассказывал, что принц Уильям привился от коронавируса. Первую дозу антиковидной вакцины герцог Кембриджский получил 18 мая. Каким именно препаратом он привился, не уточнялось.
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