В Нижнем Новгороде в квартире на улице Менделеева с потолка и стен капает собачья моча. Видео © VK / Типичный Нижний Новгород

Страшное зрелище представляет собой квартира в одном из домов по улице Менделеева в Нижнем Новгороде, в которой с потолка и стен ручьями стекает собачья моча. Причиной этому стало соседство с известной в городе "зоозащитницей" Инной Родионовой, сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте".

Как уточняется, несколько лет назад женщина вместе с животными собирала милостыню на одной из центральных улиц города. С годами, по словам волонтёров, подобная деятельность превратилась в хороший бизнес. Как утверждают авторы поста, на деньги, которые Родионовой удалось выручить на помощь животным, она отстроила в Семёновском районе города дом и вольеры для собак. Сооружения зоозащитники называли концлагерем для животных.

Спустя время все постройки сгорели, и Инна перевезла выживших в пожаре собак в свою нижегородскую квартиру. В жилище женщина появляется редко, поскольку проживает в другом месте. По сведениям волонтёров, собак никто не выгуливает. Как результат, следы жизнедеятельности несчастных животных попадают к соседям нижнего этажа.

"Мы только что открыли дверь, и опять прям просто полилось всё, капает сверху. <...> Ситуация не очень, вот эту покажи красоту нашу. <...> Ну это моча", — комментируют авторы ролика.