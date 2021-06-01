В Москве неизвестные обокрали ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде
Злоумышленники убедили старика снять со счёта сотни тысяч рублей и передать их другому человеку.
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин. Фото © ТАСС / Артем Геодакян
Столичные полицейские расследуют дело о мошенниках, которые лишили крупной денежной суммы 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Василию Пронину поступил звонок от "правоохранителей", которые убедили его снять с банковского счёта деньги и отдать их другому человеку, чтобы якобы задержать с поличным мошенника.
"На домашний телефон пенсионера поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Василия Гавриловича снять с личного банковского счёта 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. По словам звонившего, это якобы было необходимо для задержания с поличным мошенника", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что в тот же день следственным отделом ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Пока злоумышленники остаются на свободе. Расследование взято на контроль руководством ГУ МВД России по г. Москве.
Отметим, что Василий Гаврилович Пронин участвовал в боях Курской битвы, за что был награждён медалью "За отвагу". В 1944 году после тяжёлого ранения, прикованный к постели, он остался в тылу и разработал комплекс упражнений и собственный тренажёр, благодаря чему ему удалось встать на ноги. Во время недавнего Парада Победы 9 Мая он сидел рядом с Владимиром Путиным, который укрыл ветерана курткой от холода.
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