В Москве неизвестные обокрали ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде

Столичные полицейские расследуют дело о мошенниках, которые лишили крупной денежной суммы 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Василию Пронину поступил звонок от "правоохранителей", которые убедили его снять с банковского счёта деньги и отдать их другому человеку, чтобы якобы задержать с поличным мошенника.

"На домашний телефон пенсионера поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Василия Гавриловича снять с личного банковского счёта 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. По словам звонившего, это якобы было необходимо для задержания с поличным мошенника", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что в тот же день следственным отделом ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Пока злоумышленники остаются на свободе. Расследование взято на контроль руководством ГУ МВД России по г. Москве.