В Совбезе ООН оценили вероятность принятия единого заявления по ситуации с Ryanair

Заявление или другой общий документ по ситуации вокруг вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске вряд ли сможет быть принято в Совете Безопасности ООН. Такое мнение выразил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

"С учётом состава Совбеза маловероятно, что СБ сможет принять какой-либо документ по данной теме", — сказал Юргенсон на пресс-конференции по случаю начала председательства этой страны в СБ ООН.