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В Совбезе ООН оценили вероятность принятия единого заявления по ситуации с Ryanair

Препятствие для утверждения документа заложено в самом составе СБ, куда входят государства с различными точками зрения на причины инцидента.

1 июня, 20:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заявление или другой общий документ по ситуации вокруг вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске вряд ли сможет быть принято в Совете Безопасности ООН. Такое мнение выразил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

"С учётом состава Совбеза маловероятно, что СБ сможет принять какой-либо документ по данной теме", — сказал Юргенсон на пресс-конференции по случаю начала председательства этой страны в СБ ООН.

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Ранее зампостпреда РФ при ООН заявил, что Россия не была в курсе вынужденной посадки самолёта Ryanair. Информация о присутствии на борту российского агента не соответствует действительности, подчеркнул Дмитрий Полянский.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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