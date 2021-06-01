В Совбезе ООН оценили вероятность принятия единого заявления по ситуации с Ryanair
Препятствие для утверждения документа заложено в самом составе СБ, куда входят государства с различными точками зрения на причины инцидента.
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Заявление или другой общий документ по ситуации вокруг вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске вряд ли сможет быть принято в Совете Безопасности ООН. Такое мнение выразил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.
"С учётом состава Совбеза маловероятно, что СБ сможет принять какой-либо документ по данной теме", — сказал Юргенсон на пресс-конференции по случаю начала председательства этой страны в СБ ООН.
Ранее зампостпреда РФ при ООН заявил, что Россия не была в курсе вынужденной посадки самолёта Ryanair. Информация о присутствии на борту российского агента не соответствует действительности, подчеркнул Дмитрий Полянский.
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