В Конгрессе США потребовали не отказываться от санкций против "Северного потока – 2"

В Конгресс США внесен законопроект, цель которого — оставить в силе санкции против российско-германского газопровода "Северный поток — 2". Автор документа — конгрессмен Фред Келлер, республиканец от штата Пенсильвания.

В распространенном заявлении он отметил, что президент США Джо Байден "на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки". По мнению Келлера, это видно по растущей стоимости энергии, "уничтожению кормящих семьи рабочих мест в энергетике". Также конгрессмен упрекнул Байдена в ослаблении позиций Вашингтона на мировой арене.