В Конгрессе США потребовали не отказываться от санкций против "Северного потока – 2"
Парламентарии написали письмо главе Госдепа с призывом продолжать экономическое давление на этот проект.
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В Конгресс США внесен законопроект, цель которого — оставить в силе санкции против российско-германского газопровода "Северный поток — 2". Автор документа — конгрессмен Фред Келлер, республиканец от штата Пенсильвания.
В распространенном заявлении он отметил, что президент США Джо Байден "на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки". По мнению Келлера, это видно по растущей стоимости энергии, "уничтожению кормящих семьи рабочих мест в энергетике". Также конгрессмен упрекнул Байдена в ослаблении позиций Вашингтона на мировой арене.
Кроме того, член Палаты представителей Майкл Маккол и еще 20 его однопартийцев-республиканцев просят Белый дом отменить решение об отказе от введения санкций в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Парламентарии направили соответствующее письмо главе Госдепа Энтони Блинкену.
Как сообщал Лайф, 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину
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