На стиле одежды петербуржцев сказываются климатические условия: мужчины предпочитают качественные костюмы в стиле туманного Альбиона, а женщины — авангард 80-х и 90-х. Об этом рассказала историк моды, куратор отделения дизайн-костюма Международной школы дизайна Марина Скульская.

"Они необычно трансформируются, обладают множеством деталей и способны выглядеть свежо и модно на протяжении десяти-пятнадцати лет", — рассказала историк моды в интервью газете "Петербургский дневник".

Марина Скульская советует нынешним летом обратить внимание на яркие тона. Стоит попробовать разнообразить гардероб деталями красного, зелёного или даже серебряного цвета.

"В последние сезоны очень актуальны самые яркие цвета и их сочетания. Это и блестящие ткани, которые у нас не любят в Петербурге. И я не призываю их носить, предлагаю отдать предпочтение чистым цветам. Можно ориентироваться на Малевича или Шагала, например. Можно представить себе русский и петербургский авангард начала прошлого века", — советует Скульская.

Можно начать с малого. Это может быть брошь, яркий лак, туфли, кроссовки или кеды какого-то яркого цвета, говорит историк моды.