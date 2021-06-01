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"Ориентироваться на Малевича": Петербуржцам посоветовали этим летом одеваться ярче

Историк моды отмечает, что, если хочется быть в тренде, можно начать хотя бы с малого, достаточно одной детали.

1 июня, 22:05
<p>Фото © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

На стиле одежды петербуржцев сказываются климатические условия: мужчины предпочитают качественные костюмы в стиле туманного Альбиона, а женщины — авангард 80-х и 90-х. Об этом рассказала историк моды, куратор отделения дизайн-костюма Международной школы дизайна Марина Скульская.

"Они необычно трансформируются, обладают множеством деталей и способны выглядеть свежо и модно на протяжении десяти-пятнадцати лет", — рассказала историк моды в интервью газете "Петербургский дневник".

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Марина Скульская советует нынешним летом обратить внимание на яркие тона. Стоит попробовать разнообразить гардероб деталями красного, зелёного или даже серебряного цвета.

"В последние сезоны очень актуальны самые яркие цвета и их сочетания. Это и блестящие ткани, которые у нас не любят в Петербурге. И я не призываю их носить, предлагаю отдать предпочтение чистым цветам. Можно ориентироваться на Малевича или Шагала, например. Можно представить себе русский и петербургский авангард начала прошлого века", — советует Скульская.

Можно начать с малого. Это может быть брошь, яркий лак, туфли, кроссовки или кеды какого-то яркого цвета, говорит историк моды.

Ранее Лайф писал, что мода порой настолько непредсказуема и не подчиняется никаким законам, что может шокировать даже самых искушённых шопоголиков. Например, сейчас дизайнеры продают джинсы, которые выглядят так, словно с человеком произошёл самый большой конфуз.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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