В Забайкальском крае зооволонтёры и администрация посёлка Осетровка Ингодинского района спасли домашних животных, которые месяц были заперты в квартире без еды и питья. По словам чиновников, жительница муниципальной квартиры умерла, её сын находится в местах лишения свободы.

Освобождение животных из запертой квартиры. Видео © Telegram-канал Mash

Дверь в жилище вскрыли с помощью властей и полиции. Днём ранее из этой квартиры спасли собаку и кошку — их достали через балкон и форточку с помощью подъёмного крана, сообщает Mash. Но оставался ещё один пёс, который выл от безысходности, из-за него и обратились за помощью к чиновникам.

Сильно истощённую собаку в итоге передали волонтёрам, которые забрали её на передержку. После этого дверь в жилое помещение заперли и опечатали для защиты от посторонних.