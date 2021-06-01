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"Истощение сильной степени": Трёх полуживых животных спасли после месяца заточения в запертой квартире

Хозяйка умерла, её сын в колонии, а собаки и кошка стали заложниками такой ситуации, они оказались на грани смерти.

1 июня, 22:51

В Забайкальском крае зооволонтёры и администрация посёлка Осетровка Ингодинского района спасли домашних животных, которые месяц были заперты в квартире без еды и питья. По словам чиновников, жительница муниципальной квартиры умерла, её сын находится в местах лишения свободы.

Освобождение животных из запертой квартиры. Видео © Telegram-канал Mash

Дверь в жилище вскрыли с помощью властей и полиции. Днём ранее из этой квартиры спасли собаку и кошку — их достали через балкон и форточку с помощью подъёмного крана, сообщает Mash. Но оставался ещё один пёс, который выл от безысходности, из-за него и обратились за помощью к чиновникам.

Сильно истощённую собаку в итоге передали волонтёрам, которые забрали её на передержку. После этого дверь в жилое помещение заперли и опечатали для защиты от посторонних.

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Ранее Лайф сообщал, что пермские рабочие спасли увязшую в глине лошадь, момент освобождения есть на видео.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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