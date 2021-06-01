"Истощение сильной степени": Трёх полуживых животных спасли после месяца заточения в запертой квартире
Хозяйка умерла, её сын в колонии, а собаки и кошка стали заложниками такой ситуации, они оказались на грани смерти.
В Забайкальском крае зооволонтёры и администрация посёлка Осетровка Ингодинского района спасли домашних животных, которые месяц были заперты в квартире без еды и питья. По словам чиновников, жительница муниципальной квартиры умерла, её сын находится в местах лишения свободы.
Освобождение животных из запертой квартиры. Видео © Telegram-канал Mash
Дверь в жилище вскрыли с помощью властей и полиции. Днём ранее из этой квартиры спасли собаку и кошку — их достали через балкон и форточку с помощью подъёмного крана, сообщает Mash. Но оставался ещё один пёс, который выл от безысходности, из-за него и обратились за помощью к чиновникам.
Сильно истощённую собаку в итоге передали волонтёрам, которые забрали её на передержку. После этого дверь в жилое помещение заперли и опечатали для защиты от посторонних.
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