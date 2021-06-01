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"Поехали! Зоя!": Шнуров презентовал новую группу и получил шквал критики

Поклонники фронтмена "Ленинграда" обрадовались его появлению в соцсетях, но принять новый проект оказались готовы не все.

1 июня, 23:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPjOtfkNGe7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shnurovs</a></p>

Фото © Instagram / shnurovs

Бывший лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров после роспуска коллектива и долгого перерыва в соцсетях презентовал в "Инстаграме" свой новый проект — группу "Зоя" и её первый альбом — "Это жизнь". "Поехали! Зоя!" — прокомментировал свой пост автор.

Он также поделился ссылкой на новый альбом из 14 треков, но подписчики отреагировали неоднозначно.

"Как-то не очень. И само по себе не очень. И в женском исполнении плохо. Мужские тексты", "А есть нормальные треки в альбоме?", "Жаль, надеюсь, кому-то нравится, мне точно нет, будем надеяться, что он вернётся сам сюда, а не всякие зои", — отмечают подписчики Шнура.

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Нашлись и те, кто просто обрадовался появлению музыканта в соцсетях: "Алиллуйя. Живой". Но в основном шнуровскую "Зою" народ не понял, хотя 14 композиций трек-листа дебютного сборника записаны в узнаваемой манере "Ленинграда". Те же матерные песни, только поёт их загадочная вокалистка. Хотя есть среди комментирующих подписчиков и те, кто девушку узнал: "Это же наша Ксюша из Краснодара!" Официально состав новой группы не объявлен.

Ранее Лайф писал, что Шнуров сравнил себя с рэпером Моргенштерном, одновременно отметив, что не конкурирует с кем-либо, поскольку давно самоустранился от всего этого.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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