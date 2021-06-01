Бывший лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров после роспуска коллектива и долгого перерыва в соцсетях презентовал в "Инстаграме" свой новый проект — группу "Зоя" и её первый альбом — "Это жизнь". "Поехали! Зоя!" — прокомментировал свой пост автор.

Он также поделился ссылкой на новый альбом из 14 треков, но подписчики отреагировали неоднозначно.

"Как-то не очень. И само по себе не очень. И в женском исполнении плохо. Мужские тексты", "А есть нормальные треки в альбоме?", "Жаль, надеюсь, кому-то нравится, мне точно нет, будем надеяться, что он вернётся сам сюда, а не всякие зои", — отмечают подписчики Шнура.

Нашлись и те, кто просто обрадовался появлению музыканта в соцсетях: "Алиллуйя. Живой". Но в основном шнуровскую "Зою" народ не понял, хотя 14 композиций трек-листа дебютного сборника записаны в узнаваемой манере "Ленинграда". Те же матерные песни, только поёт их загадочная вокалистка. Хотя есть среди комментирующих подписчиков и те, кто девушку узнал: "Это же наша Ксюша из Краснодара!" Официально состав новой группы не объявлен.