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"Код памяти": В России запущен аналог "Википедии" для сбора информации об усопших

Родные смогут делиться фото, видео, записями голосов членов семьи, которые уже покинули этот мир.

2 июня, 00:00
<p>Фото предоставлено Лайфу авторами проекта</p>

Фото предоставлено Лайфу авторами проекта

В Москве IT-предприниматели запустили уникальный проект "Код памяти", это что-то вроде "Википедии", но с узкой целью — собирать информацию об усопших, создавая уникальные интернет-страницы. Доступ к ним можно будет получать через QR-код, к примеру на надгробии. Как стало известно Лайфу, к сервису уже присоединилось более четырёх тысяч человек.

В "Код памяти" можно загрузить фото, запись голоса, видео из семейного архива усопшего, памятный текст. Такой информацией можно будет поделиться с близкими. Предполагается, что QR-код со ссылкой на страницу будет размещаться на нержавеющей металлической табличке.

Фото предоставлено Лайфу авторами проекта

Фото предоставлено Лайфу авторами проекта

"Мы поняли, что у новых поколений нет желания и возможности сохранять память о своих предках. Люди всё меньше приходят навестить ушедших родственников на кладбище, фотографии тлеют, видеозаписи стираются. Как помочь новым поколениям сохранить память — проблема, которую мы решаем", — рассказал Роман Болдырев, один из основателей проекта.

Он отметил, что в "Википедию" попадают далеко не все, это участь лишь известных личностей. А благодаря новому проекту отдельную интернет-страницу памяти можно будет создать для любого человека, который покинул этот мир.

Более миллиона российских школьников и учителей присоединились к акции "Сад памяти"

Более миллиона российских школьников и учителей присоединились к акции "Сад памяти"

Ранее Лайф рассказывал, как в рамках акции "Зеркало истории" россияне по всей стране публиковали свои фотоколлажи на тему Великой Отечественной войны. Принять участие во флешмобе мог любой желающий.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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