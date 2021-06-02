В Москве IT-предприниматели запустили уникальный проект "Код памяти", это что-то вроде "Википедии", но с узкой целью — собирать информацию об усопших, создавая уникальные интернет-страницы. Доступ к ним можно будет получать через QR-код, к примеру на надгробии. Как стало известно Лайфу, к сервису уже присоединилось более четырёх тысяч человек.

В "Код памяти" можно загрузить фото, запись голоса, видео из семейного архива усопшего, памятный текст. Такой информацией можно будет поделиться с близкими. Предполагается, что QR-код со ссылкой на страницу будет размещаться на нержавеющей металлической табличке.

Фото предоставлено Лайфу авторами проекта

"Мы поняли, что у новых поколений нет желания и возможности сохранять память о своих предках. Люди всё меньше приходят навестить ушедших родственников на кладбище, фотографии тлеют, видеозаписи стираются. Как помочь новым поколениям сохранить память — проблема, которую мы решаем", — рассказал Роман Болдырев, один из основателей проекта.

Он отметил, что в "Википедию" попадают далеко не все, это участь лишь известных личностей. А благодаря новому проекту отдельную интернет-страницу памяти можно будет создать для любого человека, который покинул этот мир.