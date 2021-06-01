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"Поломало психику": Бывшая "ранетка" рассказала, как её грубо лишил невинности руководитель

Елена Третьякова призналась, что была очень пьяна и под "сильным эмоциональным давлением".

1 июня, 23:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CFH08oQj0Qi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_lenatretyakova_</a></p>

Фото © Instagram / _lenatretyakova_

32-летняя Елена Третьякова, экс-участница девичьей группы "Ранетки", заявила в "Инстаграме", что лишилась невинности из-за человека из администрации группы. Откровение было связано с участием бывшей звезды в написании книги, которую пишет другая экс-вокалистка — Женя Огурцова.

"Один из моих комментариев посвящён тому, как случилось так, что первый секс у меня случился с человеком из руководящего состава под эмоциональным давлением и очень сильным алкогольным опьянением. Моим. Не его. И как это поломало мою сексуальность и психику к чертям", — говорится в публикации.

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По словам Лены Третьяковой, книга будет посвящена, среди прочего, "любви и её суррогатам", а также дружбе и "неприемлемому отношению".

Ранее Лайф рассказывал о том, что череду трагических признаний от звёздных женщин пополнила Дана Борисова. Она рассказала об изнасиловании и аборте, через которые она прошла, чтобы работать на ТВ.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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