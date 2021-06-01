32-летняя Елена Третьякова, экс-участница девичьей группы "Ранетки", заявила в "Инстаграме", что лишилась невинности из-за человека из администрации группы. Откровение было связано с участием бывшей звезды в написании книги, которую пишет другая экс-вокалистка — Женя Огурцова.

"Один из моих комментариев посвящён тому, как случилось так, что первый секс у меня случился с человеком из руководящего состава под эмоциональным давлением и очень сильным алкогольным опьянением. Моим. Не его. И как это поломало мою сексуальность и психику к чертям", — говорится в публикации.

По словам Лены Третьяковой, книга будет посвящена, среди прочего, "любви и её суррогатам", а также дружбе и "неприемлемому отношению".