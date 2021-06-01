"Поломало психику": Бывшая "ранетка" рассказала, как её грубо лишил невинности руководитель
Елена Третьякова призналась, что была очень пьяна и под "сильным эмоциональным давлением".
Фото © Instagram / _lenatretyakova_
32-летняя Елена Третьякова, экс-участница девичьей группы "Ранетки", заявила в "Инстаграме", что лишилась невинности из-за человека из администрации группы. Откровение было связано с участием бывшей звезды в написании книги, которую пишет другая экс-вокалистка — Женя Огурцова.
"Один из моих комментариев посвящён тому, как случилось так, что первый секс у меня случился с человеком из руководящего состава под эмоциональным давлением и очень сильным алкогольным опьянением. Моим. Не его. И как это поломало мою сексуальность и психику к чертям", — говорится в публикации.
По словам Лены Третьяковой, книга будет посвящена, среди прочего, "любви и её суррогатам", а также дружбе и "неприемлемому отношению".
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