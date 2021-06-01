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Дана Борисова рассказала об изнасиловании и аборте, через которые она прошла, чтобы работать на ТВ

Ведущая пополнила череду трагических признаний от звёздных женщин, которые подверглись жестокому обращению.

1 июня, 10:33

Скриншот © YouTube / "Россия-1"

44-летняя Дана Борисова была гостьей шоу "Прямой эфир", где рассказала, что стала жертвой насилия. По словам ведущей, тогда она, юная и наивная девушка без сексуального опыта, только пришла на телевидение. В какой-то момент автор программы стал домогаться Даны, и она вступила с ним в интимную связь. "Это было против моей воли", — отметила ведущая. И согласилась со словами одного из гостей о том, что её "просто грубо изнасиловали".

Скриншот © YouTube / "Россия-1"

Скриншот © YouTube / "Россия-1"

Кастинг проводил Александр, который был автором и ведущим этой программы. Дальше начало стремительно развиваться сближение, интимные отношения. И у меня, по сути, не было возможности отказаться. Я не могла конкретно надавать ему по морде и сбежать, потому что я ценила эту работу

Дана Борисова

Фото © Instagram / danaborisova_official. Скриншот © YouTube / "Россия-1"

Фото © Instagram / danaborisova_official. Скриншот © YouTube / "Россия-1"

Однако изнасилование переросло в нездоровые отношения, которые длились несколько лет. Дане даже пришлось сделать аборт. По словам экс-ведущей "Армейского магазина", раньше она не решалась рассказывать о пережитом.

Это всё очень долго и болезненно продолжалось — три года. Я забеременела и сделала аборт где-то уже на большом сроке. Он дал понять, что вариант рождения ребёнка вообще неуместен и не рассматривается. Я вошла в эту жизнь вот с такой помойки. Я никогда ещё не рассказывала о том, что мне тогда пришлось пережить

Дана Борисова

Фото © Instagram / danaborisova_official

Фото © Instagram / danaborisova_official

Дана Борисова, ещё учась в школе, стала ведущей норильской молодёжной программы "Зебра" и вела радиопередачу "Примите поздравления". Вскоре девушке также доверили должность диктора на телевидении. Окончив школу, она поступила на факультет журналистики МГУ. Уже на первом курсе Дана стала ведущей передачи "Армейский магазин" и впоследствии сделала выбор в пользу работы, так и не получив диплом. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

Дочь мультимиллионера призналась, что её изнасиловали в 15 лет, но реакция полиции была неадекватной

Дочь мультимиллионера призналась, что её изнасиловали в 15 лет, но реакция полиции была неадекватной

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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