Дана Борисова рассказала об изнасиловании и аборте, через которые она прошла, чтобы работать на ТВ

Это всё очень долго и болезненно продолжалось — три года. Я забеременела и сделала аборт где-то уже на большом сроке. Он дал понять, что вариант рождения ребёнка вообще неуместен и не рассматривается. Я вошла в эту жизнь вот с такой помойки. Я никогда ещё не рассказывала о том, что мне тогда пришлось пережить

Дана Борисова