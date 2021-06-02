Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Против рака и старения: Диетолог рассказал об удивительных свойствах редиса

Однако этот хрустящий овощ подходит не всем. Людям с проблемным пищеварением надо есть его с осторожностью.

2 июня, 00:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Хрустящий корнеплод с островатым вкусом — редис — обладает не просто полезными, но подчас неожиданными свойствами, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Прежде всего, как все крестоцветные, он оказывает противовоспалительное и противоопухолевое действие.

"Это не значит, что при запущенном раке можно этой редиской спастись, но какая-то надежда есть на то, что рак будет расти не так быстро. А поскольку воспаление лежит в основе всех возрастных болезней, то потребление редиски в общем замедляет процесс старения", — объяснил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Диетолог рассказала, сколько мяса можно съедать в день без опасений за здоровье

Диетолог рассказала, сколько мяса можно съедать в день без опасений за здоровье

Осторожнее с редисом надо быть при заболеваниях ЖКТ, потому что он содержит эфир и горечь, которые раздражают слизистую желудка и могут вызывать обострения. Только если кислотность понижена, можно есть этот овощ натощак. Остальным рисковать не следует.

"Лучше, как минимум, её употреблять после еды, а не перед едой, то есть не натощак и не вместо еды. Также при наличии заболеваний лучше употреблять её с чем-то смягчающим, например с маслом или со сметаной", — уточнил Михаил Гинзбург.

Ранее Лайф писал о том, что диетолог назвала способ сделать мучные изделия полезнее, при этом в них останутся витамины и минералы, а чувство насыщения будет сохраняться дольше.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1