Россиян предупредили о смертельно опасной ошибке при головной боли
Этот симптом может указывать на проблему в организме, которую нельзя пытаться глушить обезболивающими препаратами.
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При головной боли не стоит заниматься самолечением. Как говорит остеопат и невролог Александр Евдокимов, особенно этого не стоит делать, когда недомогание вызывает беспокойство. Дело в том, что голова может болеть при предынсультном состоянии и при гипертоническом кризе.
"И если такую головную боль глушить лекарственными препаратами, то это может привести к серьёзным последствиям — вплоть до летального исхода. Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше. Так просто будет упущено время, которое можно было бы потратить на лечение", — поделился врач в беседе с Пятым каналом.
Медик признаёт, что головная боль не всегда означает серьёзные проблемы в организме. Однако за регулярно тревожащими недомоганиями могут таиться серьёзные заболевания. Поэтому, как советует Евдокимов, если вдруг возникла острая боль, которой раньше никогда не было, то лучше обратиться к специалисту.
Ранее врачи рассказывали, что сильные и продолжительные головные боли, а также помутнение зрения фигурируют в ранних симптомах образования тромбов. Специалисты рекомендуют немедленно обращаться за помощью к медикам.
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