Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиян предупредили о смертельно опасной ошибке при головной боли

Этот симптом может указывать на проблему в организме, которую нельзя пытаться глушить обезболивающими препаратами.

2 июня, 00:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При головной боли не стоит заниматься самолечением. Как говорит остеопат и невролог Александр Евдокимов, особенно этого не стоит делать, когда недомогание вызывает беспокойство. Дело в том, что голова может болеть при предынсультном состоянии и при гипертоническом кризе.

"И если такую головную боль глушить лекарственными препаратами, то это может привести к серьёзным последствиям — вплоть до летального исхода. Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше. Так просто будет упущено время, которое можно было бы потратить на лечение", — поделился врач в беседе с Пятым каналом.

Медик признаёт, что головная боль не всегда означает серьёзные проблемы в организме. Однако за регулярно тревожащими недомоганиями могут таиться серьёзные заболевания. Поэтому, как советует Евдокимов, если вдруг возникла острая боль, которой раньше никогда не было, то лучше обратиться к специалисту.

Доктор Мясников указал на частую ошибку людей при головной боли

Доктор Мясников указал на частую ошибку людей при головной боли

Ранее врачи рассказывали, что сильные и продолжительные головные боли, а также помутнение зрения фигурируют в ранних симптомах образования тромбов. Специалисты рекомендуют немедленно обращаться за помощью к медикам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Болезнь миллиарда: 5 способов спастись от головной боли и вернуться к нормальной жизни

16 марта, 21:40

"Начал отекать и синеть": В Татарстане врачей заподозрили в халатности из-за игнорирования ребёнка с батарейкой в носу

вчера в 16:17

Против рака и старения: Диетолог рассказал об удивительных свойствах редиса

сегодня в 00:28

"Дурацкая ситуация": Галкин высказался о штрафе от Пенсионного фонда

сегодня в 01:22

"Ненависть не победить": Байден назвал угрозу США пострашнее террористов

сегодня в 01:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1