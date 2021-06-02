Россиян предупредили о смертельно опасной ошибке при головной боли

При головной боли не стоит заниматься самолечением. Как говорит остеопат и невролог Александр Евдокимов, особенно этого не стоит делать, когда недомогание вызывает беспокойство. Дело в том, что голова может болеть при предынсультном состоянии и при гипертоническом кризе.

"И если такую головную боль глушить лекарственными препаратами, то это может привести к серьёзным последствиям — вплоть до летального исхода. Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше. Так просто будет упущено время, которое можно было бы потратить на лечение", — поделился врач в беседе с Пятым каналом.

Медик признаёт, что головная боль не всегда означает серьёзные проблемы в организме. Однако за регулярно тревожащими недомоганиями могут таиться серьёзные заболевания. Поэтому, как советует Евдокимов, если вдруг возникла острая боль, которой раньше никогда не было, то лучше обратиться к специалисту.