Не террористические группировки, а сторонники превосходства белой расы — наибольшая террористическая угроза для США, заявил американский президент Джо Байден. Об этом он сказал, выступая с речью в городе Талса, где ровно 100 лет назад толпа белых погромщиков убила сотни афроамериканцев.

"По данным разведывательного сообщества, террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не ИГИЛ*, не "Аль-Каида"*, а движение превосходства белой расы", — подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что ненависть невозможно победить, но "дай ей немного кислорода — она выходит из своего укрытия". В связи с этим он призвал граждан "не предоставлять убежище ненависти".

Байден поручил ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом и провести всеобъемлющую оценку рисков, которые несёт это явление, в связи с беспорядками, произошедшими в Конгрессе США в начале года.

Ранее Лайф сообщал о скандале в Испании. Там местную почту обвинили в расизме из-за акции, приуроченной к годовщине гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда.