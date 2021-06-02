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Климкин увидел угрозу в обсуждении Путиным и Лукашенко полётов в Крым

Бывший глава украинского МИДа уверен, что Минск таким образом угрожает и Киеву, и Западу.

2 июня, 01:31
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavlo Klimkin</a></p>

Фото © Facebook / Pavlo Klimkin

Обсуждение президентом Белоруссии Александром Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным вопроса об открытии авиарейсов из Белоруссии в Крым очень обеспокоило экс-главу МИД Украины Павла Климкина.

На своей странице в "Фейсбуке" он назвал Лукашенко диктатором, который угрожает и Киеву, и странам Запада. И тут же сделал вывод, что нужно готовиться к поглощению Белоруссии Россией "со всеми вытекающими последствиями". О чём идёт речь, украинский дипломат не уточнил.

Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией

Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вместе с Москвой проработает вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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