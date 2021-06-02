Климкин увидел угрозу в обсуждении Путиным и Лукашенко полётов в Крым
Бывший глава украинского МИДа уверен, что Минск таким образом угрожает и Киеву, и Западу.
Фото © Facebook / Pavlo Klimkin
Обсуждение президентом Белоруссии Александром Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным вопроса об открытии авиарейсов из Белоруссии в Крым очень обеспокоило экс-главу МИД Украины Павла Климкина.
На своей странице в "Фейсбуке" он назвал Лукашенко диктатором, который угрожает и Киеву, и странам Запада. И тут же сделал вывод, что нужно готовиться к поглощению Белоруссии Россией "со всеми вытекающими последствиями". О чём идёт речь, украинский дипломат не уточнил.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вместе с Москвой проработает вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.
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