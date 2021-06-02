Климкин увидел угрозу в обсуждении Путиным и Лукашенко полётов в Крым

На своей странице в "Фейсбуке" он назвал Лукашенко диктатором, который угрожает и Киеву, и странам Запада. И тут же сделал вывод, что нужно готовиться к поглощению Белоруссии Россией "со всеми вытекающими последствиями". О чём идёт речь, украинский дипломат не уточнил.