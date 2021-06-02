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Четыре года скандала позади: Кевин Спейси вернулся к съёмкам в кино

От знаменитого актёра ранее отвернулись все кинокомпании, в снимающихся на тот момент фильмах его заменяли на других актёров.

2 июня, 02:03
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/11177446882/photos/pb.100044163502948.-2207520000../10152867579736883/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kevin Spacey</a></p>

Фото © Facebook / Kevin Spacey

Американский актёр Кевин Спейси впервые начал сниматься в кино после того, как в 2017 году его обвинили в домогательствах. "Дебютом" после скандала для него станет фильм итальянского режиссёра Франко Неро L'uomo che disegnò Dio ("Человек, который нарисовал Бога"), сообщила римская газета la Repubblica.

Издание опубликовало несколько фото из ресторана Pastificio De Filippis в Турине, где актёр за ужином попробовал тартар из тунца и спагетти. Режиссёр пригласил звезду Голливуда на роль полицейского. Сам Неро, которому в этом году исполнится 80 лет, исполнит в своей киноленте роль слепого, которого несправедливо подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

"Я счастлив, что Кевин согласился сниматься у меня. Я считаю его выдающимся актёром и жду не дождусь, когда мы начнём работать", — признался режиссёр.

"Я вам обещаю, что выход есть". Кевин Спейси записал новое рождественское обращение к поклонникам

"Я вам обещаю, что выход есть". Кевин Спейси записал новое рождественское обращение к поклонникам

За последние четыре года актёра обвинили в домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и Прокуратура США отозвала обвинения в отношении голливудской звезды. За это время серьёзные убытки понёс и сам Кевин Спейси, и компании, с которыми он работал. Актёр все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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