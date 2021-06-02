Американский актёр Кевин Спейси впервые начал сниматься в кино после того, как в 2017 году его обвинили в домогательствах. "Дебютом" после скандала для него станет фильм итальянского режиссёра Франко Неро L'uomo che disegnò Dio ("Человек, который нарисовал Бога"), сообщила римская газета la Repubblica.

Издание опубликовало несколько фото из ресторана Pastificio De Filippis в Турине, где актёр за ужином попробовал тартар из тунца и спагетти. Режиссёр пригласил звезду Голливуда на роль полицейского. Сам Неро, которому в этом году исполнится 80 лет, исполнит в своей киноленте роль слепого, которого несправедливо подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

"Я счастлив, что Кевин согласился сниматься у меня. Я считаю его выдающимся актёром и жду не дождусь, когда мы начнём работать", — признался режиссёр.