Новак заявил о сохранившихся экономических связях России с Украиной
Вице-премьер отметил, что соседняя страна продолжает покупать российские товары и энергоносители, и это не значит, что какие-то бизнесмены предают национальные интересы.
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Торгово-экономические связи между Россией и Украиной остаются, несмотря на агрессивную риторику Киева и преследования главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Таким мнением в эфире телеканала "Россия 24" поделился вице-премьер РФ Александр Новак.
"Честно говоря, я удивлён той агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей. Господина Медведчука я знаю давно и знаю его как человека, который выступал, и выступает всегда, и болеет за развитие отношений между нашими странами, между Россией и Украиной. Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества", — объяснил вице-премьер.
Новак объяснил, что Медведчук всегда выступал за развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Это идёт на пользу гражданам обоих государств.
По словам вице-премьера, около 3,5 млн тонн нефтепродуктов было поставлено из России на Украину за 2020 год. Идёт транзит энергоносителей в Европу. Торговый оборот в целом составил около $10 млрд. Различных товаров и услуг поставлено на Украину на сумму в $6,7 млрд.
"Это ещё раз подчёркивает, что у нас сохраняются экономические взаимоотношения. <...> Покупателями являются крупные предприятия, бизнесмены, которые являются приближенными к действующей власти. Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что они покупают российскую продукцию, оплачивают", — добавил вице-премьер.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что строящийся российский газопровод "Северный поток – 2" является козырной картой, которую Россия будет использовать против Украины.
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