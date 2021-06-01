Новак заявил о сохранившихся экономических связях России с Украиной

Торгово-экономические связи между Россией и Украиной остаются, несмотря на агрессивную риторику Киева и преследования главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Таким мнением в эфире телеканала "Россия 24" поделился вице-премьер РФ Александр Новак.

"Честно говоря, я удивлён той агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей. Господина Медведчука я знаю давно и знаю его как человека, который выступал, и выступает всегда, и болеет за развитие отношений между нашими странами, между Россией и Украиной. Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества", — объяснил вице-премьер.

Новак объяснил, что Медведчук всегда выступал за развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Это идёт на пользу гражданам обоих государств.

По словам вице-премьера, около 3,5 млн тонн нефтепродуктов было поставлено из России на Украину за 2020 год. Идёт транзит энергоносителей в Европу. Торговый оборот в целом составил около $10 млрд. Различных товаров и услуг поставлено на Украину на сумму в $6,7 млрд.

"Это ещё раз подчёркивает, что у нас сохраняются экономические взаимоотношения. <...> Покупателями являются крупные предприятия, бизнесмены, которые являются приближенными к действующей власти. Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что они покупают российскую продукцию, оплачивают", — добавил вице-премьер.