Саммит — не подарок Москве: В США объяснили необходимость встречи Байдена и Путина
Истинная цель саммита глав двух государств, как заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома, — разобраться в намерениях и планах Москвы и эффективно выявить сферы, в которых можно добиться прогресса.
Скриншот © LIFE / Фото ©ТАСС / Patrick Semansky / Сергей Ильин
Вашингтон не намерен из-за кибератаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS отказываться от саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Американская администрация рассчитывает на встречу глав двух государств, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России, подчеркнула она на брифинге.
"Как вы можете себе представить, мы не считаем данную встречу с российским президентом подарком [Москве]. Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им", — пояснила Жан-Пьер.
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По заявлению представителя Белого дома, президент Байден лучше остальных должностных лиц озвучит ценности Америки в беседе, а увидеть и услышать реакцию президента Путина из первых уст — это самый эффективный способ понять, в чём заключаются планы и намерения России.
"Важно, чтобы президент Байден сел с президентом Путиным лицом к лицу, дабы ясно дать понять, каковы наши позиции, дабы понять, каковы его позиции, дабы постараться сгладить противоречия и выявить сферы, в которых мы можем добиться прогресса", — подчеркнула Жан-Пьер.
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Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что стерилизовать повестку перед встречей Путина и Байдена никто не собирается. В Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Вместе с тем звучат мнения, что встреча может не состояться. Так, об этом предупредил политолог Александр Шатилов.
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