Вашингтон не намерен из-за кибератаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS отказываться от саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Американская администрация рассчитывает на встречу глав двух государств, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России, подчеркнула она на брифинге.

"Как вы можете себе представить, мы не считаем данную встречу с российским президентом подарком [Москве]. Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им", — пояснила Жан-Пьер.

По заявлению представителя Белого дома, президент Байден лучше остальных должностных лиц озвучит ценности Америки в беседе, а увидеть и услышать реакцию президента Путина из первых уст — это самый эффективный способ понять, в чём заключаются планы и намерения России.