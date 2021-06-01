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"Они меня кинули!": Стас Барецкий подаст в суд на руководство "Дома-2" за миллионное мошенничество

Причиной недовольства шоумена стало то, что якобы обещанное ему место ведущего занял рэпер Дава.

1 июня, 19:07

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Стас Барецкий в беседе с Лайфом заявил о намерении подать иск в один миллион рублей к "кинувшему" его руководству "Дома-2". Как объяснил шоумен, с ним был подписан временный договор на согласие участвовать в проекте и даже выплачен первый гонорар в размере 50 тысяч рублей. Позже артист из соцсетей узнал о том, что скандальное шоу будет вести рэпер Дава. О том, что станет ведущим обновлённого "Дома-2", Барецкий рассказывал нам ещё в апреле.

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"Они меня кинули! Мне обещали место ведущего и что? Обидно стало, получается, что мне вообще ничего не светит на этом проекте", — делится теперь шоумен.

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Сейчас музыкант планирует подать в суд иск на один миллион рублей за несоблюдение договора. К тому же в планах его адвоката — требовать материальной компенсации за потерянное время и обещанные льготы.

По словам Барецкого, в телефонном разговоре его возмущения поддержала певица, бывшая звезда "Дома-2" Ольга Бузова.

"Говорит, они там все жулики, мошенники и хорошо, что ты туда не попал. Дава как ведущий полный ноль, никакой перспективы у него нет, сказала она мне. Заслуга [Давы] в том, что он с ней переспал по пьянке и подумал, что он уже "царь горы", на самом деле он никто", — перечислил аргументы музыкант.

Барецкий утверждает, что связаться с создателями реалити-шоу, которые и обещали шоумену место ведущего, теперь нет возможности.

Ранее Лайф рассказывал, что маленький котёнок звезды "Дома-2" Йоська выпал с шестого этажа и оказался в реанимации. Пострадавший орган пушистого пришлось удалить, также потребовалось переливание крови.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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