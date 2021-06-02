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В России выявили менее девяти тысяч случаев коронавируса за сутки

При этом за прошедшие 24 часа окончательно излечилось от болезни 9020 человек. Общее число выздоровевших достигло 4 702 599.

2 июня, 08:22
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В России за прошедшие сутки зафиксировали 8832 случая коронавируса, 13,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

В пятёрку регионов с наибольшим числом новых случаев вошли Москва, где за прошедшие 24 часа коронавирус подтвердился у 2842 человек, Санкт-Петербург, где болезнь выявили у 828 граждан, а также Подмосковье (+761), Ростовская (+160) и Нижегородская (+151) области.

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При этом окончательно излечилось от коронавируса за прошедшие сутки 9020 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 4 702 599. За всё время в России зафиксировали 5 090 249 случаев CoViD-19, зарегистрировали 122 267 летальных исходов, из которых 394 — за последние 24 часа.

Ранее Лайф рассказывал, что в России зарегистрировали препарат "Лейтрагин", способный предотвратить цитокиновый шторм при CoViD-19. Исследование, в котором приняло участие 320 пациентов со среднетяжёлым течением болезни, показало, что среди получивших лекарство участников не было ни одного смертельного исхода или перехода заболевания в более тяжёлую форму.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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