В России выявили менее девяти тысяч случаев коронавируса за сутки

В России за прошедшие сутки зафиксировали 8832 случая коронавируса, 13,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

В пятёрку регионов с наибольшим числом новых случаев вошли Москва, где за прошедшие 24 часа коронавирус подтвердился у 2842 человек, Санкт-Петербург, где болезнь выявили у 828 граждан, а также Подмосковье (+761), Ростовская (+160) и Нижегородская (+151) области.

При этом окончательно излечилось от коронавируса за прошедшие сутки 9020 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 4 702 599. За всё время в России зафиксировали 5 090 249 случаев CoViD-19, зарегистрировали 122 267 летальных исходов, из которых 394 — за последние 24 часа.