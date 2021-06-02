В России зарегистрировали препарат "Лейтрагин", способный предотвратить цитокиновый шторм при CoViD-19
Исследование, в котором приняло участие 320 пациентов со среднетяжёлым течением болезни, показало, что среди получивших лекарство участников не было ни одного смертельного исхода или перехода заболевания в более тяжёлую форму.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В России зарегистрирован лекарственный препарат "Лейтрагин", который способен смягчить или вовсе предотвратить цитокиновый шторм при коронавирусе. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
"Ингаляционный лекарственный препарат "Лейтрагин", разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован Минздравом РФ. Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции", — говорится в заявлении.
Исследование препарата, в котором приняло участие 320 пациентов со среднетяжёлым течением коронавируса, показало, что среди получивших лекарство участников не было ни одного смертельного исхода или перехода болезни в более тяжёлую форму. Кроме того, сокращалось время выздоровления пациентов с 14 суток до восьми. В ФМБА отметили, что сейчас начинается промышленное производство "лейтрагина".
Цитокиновый шторм — это слишком резкий ответ иммунной системы человека на чужака. Начинается неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению тканей организма. Развивается уже на тяжёлых стадиях заболевания. Чаще всего именно в этой фазе больных подключают к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Ранее стало известно, что российские учёные разрабатывают лекарство, способное защитить от коронавируса после контакта с заражённым. Предполагается ингаляционная форма применения средства, которая будет воздействовать на клетки респираторного тракта. Сейчас препарат находится на второй стадии клинических испытаний.
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