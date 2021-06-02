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Стратегию Москвы по борьбе с пандемией высоко оценили аналитики

Российской столице удалось добиться низкой безработицы и умеренных темпов заболеваемости ковидом.

2 июня, 04:41
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Стратегия властей Москвы во время пандемии коронавируса оправдала себя. К такому выводу пришли аналитики из британской компании EY в рамках исследования "CoViD-19 в мегаполисах мира", подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

"Москва, выбравшая стратегию гибкого подхода, а не жёсткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики на фоне умеренных показателей смертности и заболеваемости", — приводит РИА "Новости" выдержку из выводов исследователей.

Авторы отмечают, что вариант с длительным жёстким локдауном в городах позволил снизить количество заболевших коронавирусом, но привёл к существенному спаду экономики. В частности, такое было в Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Париже и Осло.

"Москве удалось соблюсти баланс между ограничениями и мерами поддержки, при этом сохранив экономический потенциал. Снижение экономики, по предварительным оценкам, составило всего 4%. В настоящий момент экономика Москвы демонстрирует восстановительный рост", — подчеркнула партнёр EY Ольга Архангельская.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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