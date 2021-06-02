"Ориентировки" на Протасевича развесили у разрушенного аэропорта Луганска

У разрушенного в результате боевых действий аэропорта Луганска появились ориентировки на задержанного в Белоруссии Романа Протасевича — одного из основателей телеграм-канала Nexta. Об этом сообщил председатель общественной организации "Патриотическая организация Донбасса" (ПАД) Алексей Селиванов.











Лидер активистов пояснил, что акция стала ответом на предложение председателя Европарламента Давида Сассоли разместить во всех аэропортах Европы и в здании ЕП портрет Протасевича в его поддержку. По мнению Селиванова, из-за таких, как Протасевич, началась гражданская война на Украине, был совершён государственный переворот и разрушены аэропорты в Луганске и Донецке.

"Таким образом они пытаются сделать из него мученика. Но мы здесь, в Донбассе, прекрасно знаем, что никакой он не мученик, а каратель и убийца. Сегодня в знак этого молодёжь ПАД разместила объявления о розыске Протасевича в ЛНР и ДНР. У нас он действительно в розыске, потому что он совершал свои преступления на территории Донбасса", — отметил Селиванов в своём заявлении телеканалу "Луганск-24".