Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Ориентировки" на Протасевича развесили у разрушенного аэропорта Луганска

Общественники заявили, что из-за таких людей началась гражданская война на Украине, а эта акция служит ответом на заявления о поддержке "карателя и убийцы" Европарламентом.

2 июня, 04:23

Фото © ПАД

У разрушенного в результате боевых действий аэропорта Луганска появились ориентировки на задержанного в Белоруссии Романа Протасевича — одного из основателей телеграм-канала Nexta. Об этом сообщил председатель общественной организации "Патриотическая организация Донбасса" (ПАД) Алексей Селиванов.

  • Активисты ПАД расклеили объявления о розыске Протасевича. Фото © Соцсети
    Активисты ПАД расклеили объявления о розыске Протасевича. Фото © Соцсети
  • Активисты ПАД расклеили объявления о розыске Протасевича. Фото © Соцсети
    Активисты ПАД расклеили объявления о розыске Протасевича. Фото © Соцсети
  • Активисты ПАД расклеили объявления о розыске Протасевича. Фото © Соцсети
    Активисты ПАД расклеили объявления о розыске Протасевича. Фото © Соцсети
  • Активисты ПАД расклеили объявления о розыске Протасевича. Фото © Соцсети
    Активисты ПАД расклеили объявления о розыске Протасевича. Фото © Соцсети
  • Активисты ПАД расклеили объявления о розыске Протасевича. Фото © Соцсети
    Активисты ПАД расклеили объявления о розыске Протасевича. Фото © Соцсети

Активисты ПАД расклеили объявления о розыске Протасевича. Фото © Соцсети

1 / 5

Лидер активистов пояснил, что акция стала ответом на предложение председателя Европарламента Давида Сассоли разместить во всех аэропортах Европы и в здании ЕП портрет Протасевича в его поддержку. По мнению Селиванова, из-за таких, как Протасевич, началась гражданская война на Украине, был совершён государственный переворот и разрушены аэропорты в Луганске и Донецке.

"Он был с нами в Широкино, получил ранения": Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину в Донбассе

"Он был с нами в Широкино, получил ранения": Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину в Донбассе

"Таким образом они пытаются сделать из него мученика. Но мы здесь, в Донбассе, прекрасно знаем, что никакой он не мученик, а каратель и убийца. Сегодня в знак этого молодёжь ПАД разместила объявления о розыске Протасевича в ЛНР и ДНР. У нас он действительно в розыске, потому что он совершал свои преступления на территории Донбасса", — отметил Селиванов в своём заявлении телеканалу "Луганск-24".

Ранее Лайф сообщал, что норвежцы раскритиковали позицию стран НАТО по Белоруссии. Читатели издания Resett отметили, что задержанный в Минске Роман Протасевич сотрудничал с неонацистами и это было хорошо известно. В ЛНР возбудили уголовное дело против блогера. В республике его обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений. Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Протасевич находился в розыске как боевик "Азова".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Совбезе ООН оценили вероятность принятия единого заявления по ситуации с Ryanair

вчера в 20:25

Лукашенко предложил следователям из Донбасса допросить Протасевича в Минске

вчера в 19:29

Повреждено больше сотни домов: В Китае сняли на видео удар смертоносного торнадо

сегодня в 03:33

Россиянам предсказали новое повышение банковских ставок

сегодня в 04:15

"Из кустов вынырнул и набросился": Сахалинец выжил в битве с медведем и сам добрался до больницы

сегодня в 03:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1