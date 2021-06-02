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Россиянам предсказали новое повышение банковских ставок

Аналитики отмечают, что экономика стала развиваться очень активно и для ЦБ пришло время менять стратегию.

2 июня, 04:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Банк России может повысить ключевую ставку сразу на 0,5% на следующем заседании совета директоров, которое состоится 11 июня. Такое мнение выразил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

"Этого стоит ожидать даже не столько потому, что инфляция в России находится на повышенном уровне, а потому, что экономика восстанавливается настолько активно, что монетарный стимул нужно сворачивать, чтобы не спровоцировать избыточную инфляцию к концу года", — пояснил Сухов свою позицию в интервью ТАСС.

В связи с этим, по мнению Сухова, стоит ожидать и роста ставок по депозитам в российских банках. В течение года они могут увеличиться на 5,5–6,5%.

"В совокупности с другими факторами депозитные ставки в течение года могут вырасти до 5,5–6,5%", — сказал он.

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Ранее эксперт рассказал, как повышение Центробанком ставки отразится на ипотеке. По его мнению, такой кредит ещё можно рассматривать как инвестицию.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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