Повреждено больше сотни домов: В Китае сняли на видео удар смертоносного торнадо
Временно переселить пришлось несколько сотен человек. Власти оценивают материальный ущерб в большую сумму.
В Китае сняли на видео удар смертоносного торнадо. Видео © Соцсети
В северовосточной китайской провинции КНР Хэйлунцзян по меньшей мере один человек погиб и 16 пострадали в результате торнадо, который обрушился на город Шанчжи и его окрестности. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на данные местных властей.
Стихия нанесла удар в период с 17:30 до 18:00 1 июня. Повреждено 148 домов, сельскохозяйственные угодья и фабрики. Временно переселить пришлось 243 жителя Шанчжи. Местные власти оценивают нанесённый ущерб примерно в 802 тысячи в долларовом эквиваленте (около 60 миллионов в рублёвом).
А в середине мая сильнейший ураган обрушился на город Ухань. Ветер буквально валил с ног людей.
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