В северовосточной китайской провинции КНР Хэйлунцзян по меньшей мере один человек погиб и 16 пострадали в результате торнадо, который обрушился на город Шанчжи и его окрестности. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на данные местных властей.