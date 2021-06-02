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Повреждено больше сотни домов: В Китае сняли на видео удар смертоносного торнадо

Временно переселить пришлось несколько сотен человек. Власти оценивают материальный ущерб в большую сумму.

2 июня, 03:33

В Китае сняли на видео удар смертоносного торнадо. Видео © Соцсети

В северовосточной китайской провинции КНР Хэйлунцзян по меньшей мере один человек погиб и 16 пострадали в результате торнадо, который обрушился на город Шанчжи и его окрестности. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на данные местных властей.

Стихия нанесла удар в период с 17:30 до 18:00 1 июня. Повреждено 148 домов, сельскохозяйственные угодья и фабрики. Временно переселить пришлось 243 жителя Шанчжи. Местные власти оценивают нанесённый ущерб примерно в 802 тысячи в долларовом эквиваленте (около 60 миллионов в рублёвом).

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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