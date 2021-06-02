В городе Оха Сахалинской области взрослый медведь вышел на улицы города. Он вёл себя не агрессивно, а больше любознательно: ходил по огородам, злил собаку, пытался "взломать" автомобиль и в итоге стал кататься со снежной горки. Видео с такими развлечениями животного поделились местные жители.

На Сахалине косолапый хищник пришёл в город покататься с горки. Видео © Соцсети

"Доброе утро, друзья! Помните вчерашнего мишку? Его катание с горки всё-таки попало на видео! Смотрим и заряжаемся позитивом на весь день! P.S. Медведь смешной, ситуация — не очень", — пишут в публикации.

На кадрах видно, что под неуверенный собачий лай медведь несколько раз забирается наверх и скатывается по склону вниз. Однако есть мнение, что беззаботное развлечение имеет вполне физиологические причины. Медведи не развлекаются, а пытаются выгнать каловую пробку, которая образовывается в процессе зимней спячки, пишет сахалинский портал.