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"Медведь смешной, ситуация — не очень": На Сахалине косолапый хищник пришёл в город покататься с горки

Развлекался зверь под лай собак. Местные жители наблюдали за ним с умилением, однако на очень почтительном расстоянии.

2 июня, 02:43

В городе Оха Сахалинской области взрослый медведь вышел на улицы города. Он вёл себя не агрессивно, а больше любознательно: ходил по огородам, злил собаку, пытался "взломать" автомобиль и в итоге стал кататься со снежной горки. Видео с такими развлечениями животного поделились местные жители.

На Сахалине косолапый хищник пришёл в город покататься с горки. Видео © Соцсети

"Доброе утро, друзья! Помните вчерашнего мишку? Его катание с горки всё-таки попало на видео! Смотрим и заряжаемся позитивом на весь день! P.S. Медведь смешной, ситуация — не очень", — пишут в публикации.

На кадрах видно, что под неуверенный собачий лай медведь несколько раз забирается наверх и скатывается по склону вниз. Однако есть мнение, что беззаботное развлечение имеет вполне физиологические причины. Медведи не развлекаются, а пытаются выгнать каловую пробку, которая образовывается в процессе зимней спячки, пишет сахалинский портал.

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Ранее Лайф писал, что измученных лисиц заставили выступать в цирке и привели в ярость жителей Челябинской области. На кадрах с представления заметно, что во время выполнения номера животные с трудом передвигают лапы, а после их берут на руки и уносят с арены.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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