Глава "Ростеха" рассказал, какие действия США можно приравнять к войне

Глава российской государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия должна быть готова к жёстким санкциям со стороны США, хотя и уже введённые мягкими не назвать.

"Всё возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жёсткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы", — отметил Чемезов в интервью РБК.

Он усомнился, что сами Соединённые Штаты готовы к этой войне, как и европейцы, причём они "в первую очередь". Чемезов пояснил, что у России с США объём взаимной торговли небольшой, а вот Европа ближе, экономика ЕС больше завязана на российскую.

"Из-за санкций они лишаются нашего рынка, возможности продавать в России свою продукцию, участвовать в современных проектах. Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет", — полагает Чемезов.

Он добавил, что российская сторона делает всё, чтобы уберечь имеющиеся партнёрские связи от деградации. Глава "Ростеха" признался, что "верит в здравый смысл, который когда-нибудь возобладает". Но его чутьё подсказывает, что нынешнее положение дел надолго — из-за сильного влияния США на ЕС.