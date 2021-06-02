В Смоленской области пограничники у рубежа Белоруссии остановили грузовик, в котором по документам должны были перевозиться лесоматериалы. Однако их ждал очень жирный улов — огромное количество сала.

"В автомобиле в труднодоступном месте под щитом из досок, поверх которых находился слой щепы, было сокрыто около 16 тонн шпика", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Там рассказали, что шпик был уже в не очень хорошем состоянии. Везли его с нарушением всех возможных норм и правил. Вдобавок ко всему оказалось, что продукт производства предприятия "Мясоопт", на которое наложен временный запрет на поставки продукции в РФ.

Груз задержан, идут разбирательства. Когда проверку закончат, 16 тонн сала уничтожат.