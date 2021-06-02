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"Мы победили!": Дегтярёв рассказал, как долго Хабаровск останется на 5-тысячной банкноте

Врио губернатора края заверил, что купюра в нынешнем виде будет в обращении наряду с новыми деньгами.

2 июня, 03:08
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин </p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Изображение Хабаровска на банкноте номиналом в пять тысяч рублей останется как минимум до 2035 года и будет в обращении наравне с новыми купюрами, заверил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв после встречи с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. "Мы победили!" — резюмировал чиновник в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Дорогие друзья! Хабаровск остаётся на пятитысячной купюре. Я встретился в Москве с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Удалось договориться, что минимум 10–15 лет банкноты с изображением видов нашего любимого города сохранятся в обращении. Их будут выпускать наравне с новыми купюрами в пять тысяч с видами Екатеринбурга", — написал Дегтярёв.

Российские банки не увидели больших сложностей при внедрении в оборот новых купюр

Российские банки не увидели больших сложностей при внедрении в оборот новых купюр

Он отметил, что сегодня на купюре изображён памятник графу Муравьёву-Амурскому — человеку, который присоединил земли Дальнего Востока к России.

Ранее Лайф писал, что в Центробанке раскрыли, как будет выглядеть новая сторублёвая банкнота. Цветовая гамма не будет сильно отличаться от нынешней, однако теперь на купюре появятся рельефные метки для незрячих людей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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