"Мы победили!": Дегтярёв рассказал, как долго Хабаровск останется на 5-тысячной банкноте
Врио губернатора края заверил, что купюра в нынешнем виде будет в обращении наряду с новыми деньгами.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Изображение Хабаровска на банкноте номиналом в пять тысяч рублей останется как минимум до 2035 года и будет в обращении наравне с новыми купюрами, заверил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв после встречи с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. "Мы победили!" — резюмировал чиновник в своём аккаунте в "Инстаграме".
"Дорогие друзья! Хабаровск остаётся на пятитысячной купюре. Я встретился в Москве с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Удалось договориться, что минимум 10–15 лет банкноты с изображением видов нашего любимого города сохранятся в обращении. Их будут выпускать наравне с новыми купюрами в пять тысяч с видами Екатеринбурга", — написал Дегтярёв.
Он отметил, что сегодня на купюре изображён памятник графу Муравьёву-Амурскому — человеку, который присоединил земли Дальнего Востока к России.
Ранее Лайф писал, что в Центробанке раскрыли, как будет выглядеть новая сторублёвая банкнота. Цветовая гамма не будет сильно отличаться от нынешней, однако теперь на купюре появятся рельефные метки для незрячих людей.
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