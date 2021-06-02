Изображение Хабаровска на банкноте номиналом в пять тысяч рублей останется как минимум до 2035 года и будет в обращении наравне с новыми купюрами, заверил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв после встречи с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. "Мы победили!" — резюмировал чиновник в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Дорогие друзья! Хабаровск остаётся на пятитысячной купюре. Я встретился в Москве с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Удалось договориться, что минимум 10–15 лет банкноты с изображением видов нашего любимого города сохранятся в обращении. Их будут выпускать наравне с новыми купюрами в пять тысяч с видами Екатеринбурга", — написал Дегтярёв.

Он отметил, что сегодня на купюре изображён памятник графу Муравьёву-Амурскому — человеку, который присоединил земли Дальнего Востока к России.