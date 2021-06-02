"Из кустов вынырнул и набросился": Сахалинец выжил в битве с медведем и сам добрался до больницы
Животное едва не сняло мужчине скальп, когда тот устанавливал рыболовные сети. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
На Сахалине медведь напал на человека. Это случилось на территории Анивского лесничества. Как говорит знакомый пострадавшего, животное едва не сняло скальп с рыбака. Сейчас он находится в больнице, в которую добрался самостоятельно.
"Пошёл на речку, сеть, что ли, снимать, из кустов вынырнул медведь, сразу набросился. Животное стало пытаться снять скальп, разодрало лоб, покусало руки, ноги", — приводит Astv.ru слова знакомого пострадавшего.
Спастись рыбаку удалось лишь благодаря тому, что сначала он притворился мёртвым. После этого медведь оставил человека в покое и удалился. Мужчина добрался до своего автомобиля и самостоятельно поехал в больницу.
"Травмы у него не тяжёлые. Состояние удовлетворительное, его госпитализировали в хирургическое отделение. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Раны обработали, в ближайшее время ему введут сыворотку против бешенства — это стандартная операция в таких ситуациях", — пояснили медики.
Предполагаемое место нападения хищника сейчас обследуют. Лесники уточнили, что инцидент случился вечером 1 июня в районе реки Лютоги в Анивском районе.
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