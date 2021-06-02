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"Из кустов вынырнул и набросился": Сахалинец выжил в битве с медведем и сам добрался до больницы

Животное едва не сняло мужчине скальп, когда тот устанавливал рыболовные сети. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

2 июня, 03:48

На Сахалине медведь напал на человека. Это случилось на территории Анивского лесничества. Как говорит знакомый пострадавшего, животное едва не сняло скальп с рыбака. Сейчас он находится в больнице, в которую добрался самостоятельно.

"Пошёл на речку, сеть, что ли, снимать, из кустов вынырнул медведь, сразу набросился. Животное стало пытаться снять скальп, разодрало лоб, покусало руки, ноги", — приводит Astv.ru слова знакомого пострадавшего.

Спастись рыбаку удалось лишь благодаря тому, что сначала он притворился мёртвым. После этого медведь оставил человека в покое и удалился. Мужчина добрался до своего автомобиля и самостоятельно поехал в больницу.

"Травмы у него не тяжёлые. Состояние удовлетворительное, его госпитализировали в хирургическое отделение. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Раны обработали, в ближайшее время ему введут сыворотку против бешенства — это стандартная операция в таких ситуациях", — пояснили медики.

Предполагаемое место нападения хищника сейчас обследуют. Лесники уточнили, что инцидент случился вечером 1 июня в районе реки Лютоги в Анивском районе.

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Ранее в Сети появилось видео, где хозяйка поборола медведя, который забрался на забор и схватил одну из её собак. Девушке пришлось самой драться с косолапым, чтобы тот не сожрал её терьера.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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