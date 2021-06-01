40 млн просмотров за сутки: Хозяйка поборола медведя, который забрался на забор и схватил одну из её собак

Раньше человек заводил собаку, чтобы та защищала его жилище. У героини этого материала собак несколько, но пользы мало — девушке пришлось самой драться с медведем, чтобы тот не сожрал её терьера.