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40 млн просмотров за сутки: Хозяйка поборола медведя, который забрался на забор и схватил одну из её собак

Раньше человек заводил собаку, чтобы та защищала его жилище. У героини этого материала собак несколько, но пользы мало — девушке пришлось самой драться с медведем, чтобы тот не сожрал её терьера.

1 июня, 14:56

Кадры из видео © TikTok / bakedlikepie

31 мая в "Тиктоке" появилась запись странного инцидента, произошедшего в одном из дворов Калифорнии, США. 17-летней Хэйли пришлось дать отпор медведю. Как ни странно, это не какая-то метафора, а вполне реальная ситуация. Записью поделилась пользовательница bakedlikepie, двоюродная сестра героини.

Моя кузина Хэйли столкнула медведя с забора, спасая своих собак. А как прошёл ваш День поминовения? (ЧЗХ!?)

bakedlikepie

Кадры из видео © TikTok / bakedlikepie

На записи с камеры видно, как медведь с двумя детёнышами забирается на изгородь. В тот же момент во дворе начинается паника. Собачья "свора" из терьеров, чихуа-хуа и лабрадора кидается на незваных гостей, пытаясь защитить дом. Но уже скоро становится понятно — хозяевам самим придётся спасать питомцев. Увидев, как медведь хватает терьера по кличке Валентина, Хэйли бросается на помощь. Подбежав к хищнику, девушка сталкивает его с забора, берёт в руки оставшегося во дворе пса и со всех ног убегает домой.

Кадры из видео © TikTok / bakedlikepie

Закончилось всё условно неплохо — вскоре семья медведей просто ушла. Собаки отделались испугом, а Хэйли лишь растянула связки на пальце. Девушка признаётся — она стала свидетельницей нападения медведей впервые и надеется, больше такое не повторится. Семья уже думает над тем, чтобы ставить заборы повыше.

Оригинальный ролик с нападением моментально стал вирусным. Всего за 14 часов после публикации в "Тиктоке" его посмотрело порядка 40 млн человек, а копии попали в тренды "Твиттера" и Reddit.

Хозяйка гадала, куда делись шариковые ручки, но испачканные морды и лапы выдали виновников

Хозяйка гадала, куда делись шариковые ручки, но испачканные морды и лапы выдали виновников

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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