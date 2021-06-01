Хозяйка гадала, куда делись шариковые ручки, но испачканные морды и лапы выдали виновников
Лаки и Коппер — главные хулиганы в доме британки Ромы Маунт. Недавно хозяйка поняла, что её шариковые ручки куда-то пропали. Долго искать не пришлось — у провинившихся всё было написано на морде и лапах.
Фото © ROMA MOUNT
Когда дело доходит до игрушек, у всех питомцев предпочтения свои: кому-то подавай крякающие мячики, другим будет достаточно картонки, к которой этот мяч был прикреплён. Вкусы мохнатых героев этого материала весьма специфичны. Всем развлечениям мира Лаки и Коппер предпочитают обычные ручки. Хозяйка это поняла, когда в доме начали пропадать канцтовары, но поймать с поличным удалось не сразу.
Фото © ROMA MOUNT
Как удалось выяснить хозяйке Роме Маунт, за кражу письменных принадлежностей отвечала Лаки. Она девочка спокойная, поэтому никогда с ними не играла — просто складировала в каком-то укромном месте. Продолжалось это до тех пор, пока собака не отвлеклась и за дело не взялся активный Коппер. Пёс отрыл заначку мохнатой подруги и решил попробовать запасы на вкус.
Лаки у нас дома за главу безопасности. Должно быть, она побежала рычать на белок или на кого-нибудь из прохожих. Тогда-то Коппер и приступил к уничтожению брошенных ручек
Фото © ROMA MOUNT
Потом Лаки, видимо, решила исправить несправедливость и присоединилась к беспорядку, организованному благодаря её запасам. Питомцы надеялись, что их небольшая шалость останется незамеченной, и, когда хозяйка пришла, они изо всех сил делали вид, что ничего не произошло. Но все улики были прямо на их лапах и мордах, пишет The Dodo. Правда, ругать Рома питомцев не стала. Все мысли девушки были забиты одним — как бы отмыть собак и всё, что они испачкали.
Коппер сначала был просто в восторге от своей шалости с ручками. Но он нас так любит, ведь семья и Лаки — вся его жизнь, поэтому скоро он сам погрустнел, понимая, что мы недовольны
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