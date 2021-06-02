Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Создали зону безопасности от ковида, и это самое главное": Губернатор Петербурга Беглов оценил противокоронавирусные меры на ПМЭФ

Сегодня в Северной столице стартовал XXIV Петербургский международный экономический форум. Ежегодно на мероприятии заключается множество сделок общей суммой в несколько триллионов рублей.

2 июня, 08:03

Александр Беглов. Скриншот видео © LIFE

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил ковидную безопасность на ПМЭФ. Видео © LIFE

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил ковидную безопасность на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам главы города, на мероприятии была создана безопасная от коронавируса зона, что, безусловно, является приоритетной задачей.

"Мы создали безопасную зону от ковида, и это самое главное!" — заявил Беглов корреспонденту Лайфа.

Губернатор Северной столицы отметил, что ожидания от ПМЭФ у него "самые хорошие".

Стало известно, кто из лидеров мировых корпораций посетит ПМЭФ

Стало известно, кто из лидеров мировых корпораций посетит ПМЭФ

Напомним, что с 2 по 5 июня этого года на площадке Петербургского международного экономического форума в режиме реального времени будет работать интерактивная студия российского общества "Знание", которая станет открытой дискуссионной площадкой для ключевых спикеров форума с широкой аудиторией. Благодаря такому нововведению в этом году присоединиться к обсуждению сможет каждый, а ответы зрители получат во время трансляции из первых уст. Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов.

Беглов, Миллер, Могучий и не только: Известные люди читают лекции о Петербурге в рамках проекта общества "Знание"

Беглов, Миллер, Могучий и не только: Известные люди читают лекции о Петербурге в рамках проекта общества "Знание"

Ранее мы сообщали, что стратегию Москвы по борьбе с пандемией высоко оценили аналитики. Российской столице удалось добиться низкой безработицы и умеренных темпов заболеваемости ковидом.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Lufthansa отменила рейсы в Россию из-за "отсутствия разрешения ведомств"

сегодня в 07:41

В Росздравнадзоре оценили частоту побочных эффектов от российских антиковидных вакцин

сегодня в 08:50

Попова: Российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире

сегодня в 08:51

В центре Москвы конфликт из-за обмена денег закончился стрельбой

сегодня в 09:04

Белоруссия рекомендовала иностранным авиакомпаниям облетать Украину

сегодня в 09:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1