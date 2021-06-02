"Создали зону безопасности от ковида, и это самое главное": Губернатор Петербурга Беглов оценил противокоронавирусные меры на ПМЭФ
Сегодня в Северной столице стартовал XXIV Петербургский международный экономический форум. Ежегодно на мероприятии заключается множество сделок общей суммой в несколько триллионов рублей.
Александр Беглов. Скриншот видео © LIFE
Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил ковидную безопасность на ПМЭФ. Видео © LIFE
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил ковидную безопасность на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам главы города, на мероприятии была создана безопасная от коронавируса зона, что, безусловно, является приоритетной задачей.
"Мы создали безопасную зону от ковида, и это самое главное!" — заявил Беглов корреспонденту Лайфа.
Губернатор Северной столицы отметил, что ожидания от ПМЭФ у него "самые хорошие".
Напомним, что с 2 по 5 июня этого года на площадке Петербургского международного экономического форума в режиме реального времени будет работать интерактивная студия российского общества "Знание", которая станет открытой дискуссионной площадкой для ключевых спикеров форума с широкой аудиторией. Благодаря такому нововведению в этом году присоединиться к обсуждению сможет каждый, а ответы зрители получат во время трансляции из первых уст. Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов.
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