Напомним, что с 2 по 5 июня этого года на площадке Петербургского международного экономического форума в режиме реального времени будет работать интерактивная студия российского общества "Знание", которая станет открытой дискуссионной площадкой для ключевых спикеров форума с широкой аудиторией. Благодаря такому нововведению в этом году присоединиться к обсуждению сможет каждый, а ответы зрители получат во время трансляции из первых уст. Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов.