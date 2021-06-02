В Ростуризме назвали сроки начала нового этапа продаж туров по России с кешбэком
По словам главы ведомства Зарины Догузовой, спрос на путёвки с детским туристическим кешбэком оказался в 2–2,5 раза выше, чем по обычному кешбэку. По её словам, россияне только за первую неделю купили детских путёвок на 1,3 миллиарда рублей.
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Второй период путешествий по России с туристическим кешбэком в 2021 году, за которые государство вернёт до 20% стоимости, начнётся 1 октября и продлится до конца декабря. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом", — сказала Догузова в интервью программе "Поздняков" на НТВ, отметив, что Правительство РФ ежегодно планирует выделять на программу туристического кешбэка по пять миллиардов рублей.
Глава Ростуризма также подчеркнула, что спрос на путёвки с детским туристическим кешбэком оказался в 2–2,5 раза выше, чем по обычному кешбэку. По её словам, россияне только за первую неделю купили детских путёвок на 1,3 миллиарда рублей.
В Ростуризме ожидают, что в текущем году турпоток внутри страны может восстановиться на 80–85% к уровню 2019 года. Как уточнила Догузова, в прошлом году отрасль восстановилась практически на 60%.
Напомним, первый этап программы туристического кешбэка был реализован в прошлом году. Такой возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.
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