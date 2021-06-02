В Ростуризме назвали сроки начала нового этапа продаж туров по России с кешбэком

Второй период путешествий по России с туристическим кешбэком в 2021 году, за которые государство вернёт до 20% стоимости, начнётся 1 октября и продлится до конца декабря. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом", — сказала Догузова в интервью программе "Поздняков" на НТВ, отметив, что Правительство РФ ежегодно планирует выделять на программу туристического кешбэка по пять миллиардов рублей.

Глава Ростуризма также подчеркнула, что спрос на путёвки с детским туристическим кешбэком оказался в 2–2,5 раза выше, чем по обычному кешбэку. По её словам, россияне только за первую неделю купили детских путёвок на 1,3 миллиарда рублей.