Пульмонолог оценил регистрацию в России препарата "Лейтрагин" против осложнений при коронавирусе
Медик отметил оправданность поиска подобного лекарства. Однако степень эффективности будет оцениваться после накопления большого опыта.
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Ингаляционная форма доставки лекарства в организм при вирусной пневмонии является актуальной, и именно такой способ используется в новом зарегистрированном в РФ препарате "Лейтрагин" против осложнений коронавируса, что является плюсом. Таким мнением с Лайфом поделился кандидат медицинских наук пульмонолог Иван Тарасенко.
"Безусловно, хорошо, что создали специальный препарат. И реально мы его уже будем оценивать ретроспективно, когда будет накоплен большой опыт применения. Поиск подобного препарата оправдан, но насколько этот препарат то, что нужно, покажет уже время", — отметил эксперт.
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Пульмонолог добавил, что при коронавирусе развивается не обычная пневмония, а больше интерстициальная, когда при большом поражении лёгких нарушается газообмен, то есть страдает функция доставки кислорода в кровь, у человека появляется одышка. По словам Тарасенко, в случае когда у пациента, переболевшего CoViD-19, на протяжении долгого времени сохраняется такой симптом, медики назначают не лекарственные препараты, а различные ингаляционные.
Напомним, в России зарегистрировали препарат "Лейтрагин", способный предотвратить цитокиновый шторм при CoViD-19. Исследование, в котором приняли участие 320 пациентов со среднетяжёлым течением болезни, показало, что среди получивших лекарство участников не было ни одного смертельного исхода или перехода заболевания в более тяжёлую форму.
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