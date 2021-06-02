Пульмонолог оценил регистрацию в России препарата "Лейтрагин" против осложнений при коронавирусе

Ингаляционная форма доставки лекарства в организм при вирусной пневмонии является актуальной, и именно такой способ используется в новом зарегистрированном в РФ препарате "Лейтрагин" против осложнений коронавируса, что является плюсом. Таким мнением с Лайфом поделился кандидат медицинских наук пульмонолог Иван Тарасенко.

"Безусловно, хорошо, что создали специальный препарат. И реально мы его уже будем оценивать ретроспективно, когда будет накоплен большой опыт применения. Поиск подобного препарата оправдан, но насколько этот препарат то, что нужно, покажет уже время", — отметил эксперт.

Пульмонолог добавил, что при коронавирусе развивается не обычная пневмония, а больше интерстициальная, когда при большом поражении лёгких нарушается газообмен, то есть страдает функция доставки кислорода в кровь, у человека появляется одышка. По словам Тарасенко, в случае когда у пациента, переболевшего CoViD-19, на протяжении долгого времени сохраняется такой симптом, медики назначают не лекарственные препараты, а различные ингаляционные.