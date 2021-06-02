Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пульмонолог оценил регистрацию в России препарата "Лейтрагин" против осложнений при коронавирусе

Медик отметил оправданность поиска подобного лекарства. Однако степень эффективности будет оцениваться после накопления большого опыта.

2 июня, 08:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ингаляционная форма доставки лекарства в организм при вирусной пневмонии является актуальной, и именно такой способ используется в новом зарегистрированном в РФ препарате "Лейтрагин" против осложнений коронавируса, что является плюсом. Таким мнением с Лайфом поделился кандидат медицинских наук пульмонолог Иван Тарасенко.

"Безусловно, хорошо, что создали специальный препарат. И реально мы его уже будем оценивать ретроспективно, когда будет накоплен большой опыт применения. Поиск подобного препарата оправдан, но насколько этот препарат то, что нужно, покажет уже время", — отметил эксперт.

Проблема глобального масштаба: Инфекционист объяснил связь нерационального использования антибиотиков с пандемией коронавируса

Проблема глобального масштаба: Инфекционист объяснил связь нерационального использования антибиотиков с пандемией коронавируса

Пульмонолог добавил, что при коронавирусе развивается не обычная пневмония, а больше интерстициальная, когда при большом поражении лёгких нарушается газообмен, то есть страдает функция доставки кислорода в кровь, у человека появляется одышка. По словам Тарасенко, в случае когда у пациента, переболевшего CoViD-19, на протяжении долгого времени сохраняется такой симптом, медики назначают не лекарственные препараты, а различные ингаляционные.

Напомним, в России зарегистрировали препарат "Лейтрагин", способный предотвратить цитокиновый шторм при CoViD-19. Исследование, в котором приняли участие 320 пациентов со среднетяжёлым течением болезни, показало, что среди получивших лекарство участников не было ни одного смертельного исхода или перехода заболевания в более тяжёлую форму.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Попова: Российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире

сегодня в 08:51

В центре Чумакова рассказали об эффективности антиковидной вакцины "Ковивак"

сегодня в 08:15

В Росздравнадзоре оценили частоту побочных эффектов от российских антиковидных вакцин

сегодня в 08:50

В центре Москвы конфликт из-за обмена денег закончился стрельбой

сегодня в 09:04

Белоруссия рекомендовала иностранным авиакомпаниям облетать Украину

сегодня в 09:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1