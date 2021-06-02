Ноги девушки раздулись до небывалых размеров, несмотря на диеты и спорт, но врачи внесли ясность
Нижние конечности пациентки сильно увеличились в размерах, вызывая боль и дискомфорт. Вскоре даже обычные мелочи стали для неё непосильными. Например, забраться на диван с ногами. А подбор одежды и обуви превратился в настоящий кошмар.
Зои Пирс из Биллингема, Англия, долгое время изводила себя диетами, которые пыталась сочетать с занятиями спортом, пила таблетки для похудения и слабительное. В какой-то момент девушке даже удалось похудеть почти на 20 кг, но неизменным было одно: её ноги становились всё больше и больше.
Только в 2015 году Зои поставили правильный диагноз. У неё выявили липедему — заболевание, которое приводит к аномальному накоплению жировых клеток и может вызывать боль и дискомфорт, пишет Mirror. В основном болезнь встречается у женщин, распознать её на ранней стадии непросто.
Фото © Facebook / Zoe Pearce, Instagram / thickthighs.positivevibes
По словам англичанки, облегчить её состояние можно только с помощью хирургического вмешательства. Однако в Национальной службе здравоохранения в липосакции ей пока отказывают, что очень расстраивает женщину.
Это нельзя исправить диетой или физическими упражнениями, от этого можно избавиться только с помощью специальной липосакции. <...> У всех болезнь проходит по-разному, но, думаю, у меня довольно агрессивный тип, судя по тому, насколько большими мои ноги стали за довольно короткий промежуток времени
Фото © Instagram / thickthighs.positivevibes
Сейчас Зои 29, она мама двоих детей. Её болезнь с момента обнаружения распространилась на руки, грудь и ягодицы. Чтобы хоть как-то справиться с ситуацией, англичанка занимается плаванием, не пьёт алкоголь и старается не употреблять вредные продукты. Женщина ведёт страницу в "Инстаграме", рассказывая другим о липедеме, и боится, что окажется в инвалидной коляске, так и не дождавшись операции.
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