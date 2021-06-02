Ноги девушки раздулись до небывалых размеров, несмотря на диеты и спорт, но врачи внесли ясность

Зои Пирс из Биллингема, Англия, долгое время изводила себя диетами, которые пыталась сочетать с занятиями спортом, пила таблетки для похудения и слабительное. В какой-то момент девушке даже удалось похудеть почти на 20 кг, но неизменным было одно: её ноги становились всё больше и больше.

Фото © Facebook / Zoe Pearce

Только в 2015 году Зои поставили правильный диагноз. У неё выявили липедему — заболевание, которое приводит к аномальному накоплению жировых клеток и может вызывать боль и дискомфорт, пишет Mirror. В основном болезнь встречается у женщин, распознать её на ранней стадии непросто.

Фото © Facebook / Zoe Pearce, Instagram / thickthighs.positivevibes

По словам англичанки, облегчить её состояние можно только с помощью хирургического вмешательства. Однако в Национальной службе здравоохранения в липосакции ей пока отказывают, что очень расстраивает женщину.

Это нельзя исправить диетой или физическими упражнениями, от этого можно избавиться только с помощью специальной липосакции. <...> У всех болезнь проходит по-разному, но, думаю, у меня довольно агрессивный тип, судя по тому, насколько большими мои ноги стали за довольно короткий промежуток времени Зои Пирс

Фото © Instagram / thickthighs.positivevibes