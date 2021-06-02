В Росздравнадзоре оценили частоту побочных эффектов от российских антиковидных вакцин

Частота нежелательных побочных эффектов после вакцинации российскими антиковидными препаратами очень незначительна. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Собирая все нежелательные реакции, мы регистрируем очень невысокий, очень незначительный процент нежелательных реакций от применения вакцин. Это очень здорово", — передаёт ТАСС слова главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Самойлова отметила, что этот факт в очередной раз подтверждает безопасность российских вакцин, а также даёт уверенность пациентам. По её словам, отслеживать наличие побочных эффектов Росздравнадзору помогают так называемые дневники вакцинированных, которые на портале госуслуг может вести любой гражданин.