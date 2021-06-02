33-летний режиссёр, сценарист, клипмейкер Ладо Кватания, которого назвали бойфрендом певицы Манижи, рассказал, как познакомился с артисткой и о том, что же всё-таки их связывает.

Напомним, накануне Евровидения Манижа призналась, что встречается с молодым человеком, с которым они знакомы много лет. Певица не раскрывала личность возлюбленного, объясняя это обоюдным решением. Но на конкурсе в Роттердаме репортёры заметили её в сопровождении именно Ладо Кватании.

В интервью kp.ru режиссёр рассказал, что он является соавтором концепции выступления Манижи на Евровидении, автором концепции номера и режиссёром видеоконтента, который транслировался на экранах во время конкурса. Оказалось, что это не первая их совместная работа — Кватания и Манижа познакомились на съёмках клипа "Мама".

"Она очень открытый человек, ведёт активную социальную жизнь. Она посол доброй воли ООН, представляет права женщин, борется за права мигрантов. И является для меня хорошим примером", — рассказал он об артистке.

При этом на настойчивые вопросы журналистов о взаимоотношениях клипмейкер уклончиво называл себя режиссёром, коллегой, другом финалистки Евровидения.

"Я могу назвать себя её режиссёром, коллегой, другом. Это мне кажется правильным... Если будет предложение, будем сотрудничать. С Манижей очень интересно. Да, мы общаемся, но о личном я не говорю", — отметил режиссёр.