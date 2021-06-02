"У меня больше не будет мужа": Ида Галич откровенно рассказала о личном после развода
Поклонники до сих пор гадают о причинах расставания пары.
Фото © Instagram / galichida
31-летняя блогерша Ида Галич сообщила, что больше не собирается выходить замуж. Однако появления любимого мужчины в своей жизни девушка не исключает. Соответствующее заявление она сделала, отвечая на вопрос подписчика.
Фанаты блогерши до сих пор строят теории по поводу причины развода Иды Галич с 28-летним Аланом Басиевым. Многие склоняются к версии, что предметом для разрыва стала финансовая сторона. Только по официальным данным, в прошлом году Галич заработала 0,85 миллиона долларов. И вот один из подписчиков поинтересовался у Иды, важно ли для неё, чтобы её следующий супруг был обеспеченным человеком. В итоге Галич ответила, что больше не планирует выходить замуж.
"Почему вы всё измеряете деньгами? Для меня важно сейчас другое. Мой мужчина может быть детским врачом или пожарным, который спасает сотни жизней. Он просто будет приходить домой, а я — заглядывать ему в рот. Может же быть и такое?" — написала блогерша.
Она добавила, что её избранник может быть и "простым программистом", который кайфует от своей работы. И тогда сама она будет в восторге от его "горящих глаз".
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Напомним, что в феврале прошлого года у пары родился сын, блогеры казались невероятно счастливыми. Однако в декабре 2020-го Галич официально заявила о расставании с Басиевым.
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