Инвестор рассказал россиянам, как накопить капитал при нехватке денег

Откладывать определённую сумму от своих доходов важно для обретения финансовой независимости. Как отметил инвестор Егор Клопенко, не стоит стесняться начинать с небольших сумм. Важна постоянность.

"Не делайте исключений: решили откладывать 5% от доходов — значит, никогда не позволяйте себе откладывать меньше. И не стесняйтесь маленьких сумм — со временем они составят основу вашего вполне достойного капитала", — сказал Клопенко в беседе с агентством "Прайм".

Он подчёркивает, что изъятые 5% почти никак не скажутся на общем состоянии вашего бюджета. Главное — изымать их сразу после поступлений. Инвестор подчёркивает, что так легче настроится психологически.

Эксперт настоятельно рекомендует напрочь отказаться от трат сбережений. По его словам, прибегать к этому стоит только в экстренных случаях. Желательно для этого открыть отдельный банковский счёт или даже брокерский. При этом инвестор не рекомендует держать сбережения в какой-то одной валюте: капитал следует разделить на доллары, евро, рубли и акции или облигации.

"На текущий момент гораздо выгоднее держать долгосрочные сбережения в иностранной валюте. На отрезке в 10 лет рубль подешевел в несколько раз, то же самое станет и с вашими сбережениями по отношению к тому, что у вас было бы, если бы вы хранили их, например, в долларах. Это не политика, это математика — даже наше государство хранит свои долгосрочные сбережения в золотовалютном виде, а не в рублях", — заключил эксперт.