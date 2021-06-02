Пять детей пострадали под Вологдой при взрыве газового баллона

Фото © LiFE

В Вологодской области пять детей получили травмы при взрыве газового баллона в неиспользуемом дачном доме. Как стало известно Лайфу, это случилось на территории СНТ "Урожайный" в пригороде Сокола.

Фото © LiFE

По предварительным данным, инцидент случился из-за детской шалости. После взрыва в здании площадью 4х7 метров начался пожар, его быстро потушили.

Пострадали дети 2005–2008 года рождения. Их отправили в больницу, один в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.