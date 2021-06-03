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Силуанов: Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца

На данный момент в структуре фонда порядка 35% — вложения в американскую валюту. Их планируют заместить на инвестиции в евро и золото.

3 июня, 10:23

Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также снизит долю британского фунта. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% — вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото", — сказал глава Минфина.

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Он отметил, что в обновлённой структуре ФНБ будет вложено в евро — 40%, в юанях — 30%, в золото — 20%, в фунты и иены — по 5%.

Ранее Силуанов заявил об инфляционном "перегреве" в России. По словам главы Минфина, всё это приведёт к обесцениванию расходов государства и граждан. Для предотвращения такого развития событий следует нормализовать бюджетную и денежно-кредитную политику.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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