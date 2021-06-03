Новак опроверг сообщения о подводке газа к участкам по принципу "бери или плати"
Все необходимые процедуры будут осуществлены не на деньги населения, а за счёт единого оператора, указал вице-премьер в кулуарах ПМЭФ.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
В России бесплатная газификация участков будет осуществляться без каких-либо условий. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Информация, которая прозвучала в средствах массовой информации, неправильная. Подключение не за счёт средств населения, а за счёт газоснабжающей организации, единого оператора. Поэтому никаких условий здесь нет по поводу подключения с точки зрения возврата стоимости в зависимости от того, будет ли потребляться газ или нет", — объяснил Новак.
По словам Новака, все моменты, связанные с газификацией, полностью коррелируют с поручениями президента России Владимира Путина. Тема дополнительных условий не обсуждалась в правительстве.
Напомним, в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать план газификации. Российский лидер подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям.
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