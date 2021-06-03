Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Новак опроверг сообщения о подводке газа к участкам по принципу "бери или плати"

Все необходимые процедуры будут осуществлены не на деньги населения, а за счёт единого оператора, указал вице-премьер в кулуарах ПМЭФ.

3 июня, 09:04
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В России бесплатная газификация участков будет осуществляться без каких-либо условий. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Информация, которая прозвучала в средствах массовой информации, неправильная. Подключение не за счёт средств населения, а за счёт газоснабжающей организации, единого оператора. Поэтому никаких условий здесь нет по поводу подключения с точки зрения возврата стоимости в зависимости от того, будет ли потребляться газ или нет", — объяснил Новак.

По словам Новака, все моменты, связанные с газификацией, полностью коррелируют с поручениями президента России Владимира Путина. Тема дополнительных условий не обсуждалась в правительстве.

Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу

Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу

Напомним, в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать план газификации. Российский лидер подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям.

В Госдуме спрогнозировали подорожание тепла и горячей воды из-за введения эталонных тарифов

В Госдуме спрогнозировали подорожание тепла и горячей воды из-за введения эталонных тарифов

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Очень важное, нужное дело": В Совфеде оценили принятые Думой поправки о бесплатном подключении населения к газу

1 июня, 12:48

На трассе между Москвой и Петербургом впервые в России запустят беспилотное движение

сегодня в 08:54

Силуанов заявил об отсутствии административного регулирования цен в России

сегодня в 08:24

В России уже в 2021 году может заработать цифровой санитарный паспорт Travel Pass

сегодня в 09:19

На юге Москвы годовалый малыш выпал из окна 14-го этажа, пока родители отходили от вечернего застолья

сегодня в 09:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1