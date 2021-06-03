Асад привился "Спутником V"

Президент Сирии Башар Асад уже привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума РИА "Новости" рассказал посол страны в РФ Рияд Хаддад.

Напомним, антиковидный препарат российского производства "Спутник V" был зарегистрирован в Сирии в феврале. Как сообщил посол, сейчас в стране идёт третий этап вакцинации — прививки делают простым гражданам. А ранее вакцинировались врачи и первые лица страны.