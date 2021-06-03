Асад привился "Спутником V"
Сейчас в стране идёт третий этап вакцинации — прививки делают простым гражданам. А ранее вакцинировались врачи и первые лица.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Президент Сирии Башар Асад уже привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума РИА "Новости" рассказал посол страны в РФ Рияд Хаддад.
Напомним, антиковидный препарат российского производства "Спутник V" был зарегистрирован в Сирии в феврале. Как сообщил посол, сейчас в стране идёт третий этап вакцинации — прививки делают простым гражданам. А ранее вакцинировались врачи и первые лица страны.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял об ажиотажном спросе на российский препарат. По его словам, показатели эффективности и безопасности возбудили у всего мира интерес к отечественной вакцине.
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