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Асад привился "Спутником V"

Сейчас в стране идёт третий этап вакцинации — прививки делают простым гражданам. А ранее вакцинировались врачи и первые лица.

3 июня, 08:50
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент Сирии Башар Асад уже привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума РИА "Новости" рассказал посол страны в РФ Рияд Хаддад.

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Напомним, антиковидный препарат российского производства "Спутник V" был зарегистрирован в Сирии в феврале. Как сообщил посол, сейчас в стране идёт третий этап вакцинации — прививки делают простым гражданам. А ранее вакцинировались врачи и первые лица страны.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял об ажиотажном спросе на российский препарат. По его словам, показатели эффективности и безопасности возбудили у всего мира интерес к отечественной вакцине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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