Подписчики певицы забили тревогу, когда увидели, во что превратился её младенец на диете из овощей
Саммер даже пришлось удалить все фото со своим малышом после того, как ей начали угрожать полицией и службой опеки.
Фото © Instagram / xsummerwalkerrx и Twitter / thurman merman
Имя популярной 25-летней певицы из США Саммер Уолкер в последнее время у всех на слуху, но причины у этого не самые приятные. Девушка недавно родила, и фанаты долго упрашивали её показать своего малыша, ведь видели они его только раз и мельком. И вот певица согласилась, опубликовав снимки, и поклонники сразу забили тревогу, обнаружив, что её ребёнок слишком истощён.
Фото © Twitter / thurman merman
Пользователи Сети принялись сравнивать все фото Саммер. На самом первом у девочки точно были пухлые ножки со складочками жира, что вполне нормально для здорового младенца. Но спустя пару недель ребёнка было не узнать: он был слишком маленьким для своего возраста, а его ножки выглядели так, словно в них остались лишь кожа да кости, пишет Daily Dot.
Слева — первое фото малыша, справа — одно из последних. Фото © Twitter / thurman merman
Ещё сильнее поклонников испугал тот факт, что молодая мама кормит дочь смузи из грибного порошка, мёда и семян конопли, которые особенно опасны для детей такого возраста. Саммер даже пристыдила в сториз мамочек, кормящих малышей детской смесью. "Как вы можете давать им эту бурду, которую вам вручило государство?! Лучше приготовьте нормальную смесь из свежих овощей, там есть витамины!" — возмущалась певица.
Фото © Instagram / xsummerwalkerrx
Саммер давно придерживалась сомнительных практик и псевдонауки, но пользователи Сети надеялись, что она хотя бы оставит своего ребёнка в покое. Но этого не случилось, и все забили тревогу.
Господи, я молюсь за Саммер Уолкер и её маленькую девочку, потому что это просто дичь
Кто-нибудь должен забрать у Саммер младенца, потому что она буквально морит его голодом и даёт продукты, которые тот ещё не может переварить в силу возраста. Боже, эти ножки такие тоненькие
У Саммер Уолкер слишком много денег, чтобы кормить свою дочь едой для муравьёв! Я, блин, сейчас в службу опеки позвоню!
Недовольство фанатов стало настолько сильным, что певице пришлось удалить все фото со своей дочерью. Но стала ли она кормить её нормально, пока остаётся неизвестным.
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