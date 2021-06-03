Онищенко назвал условие роста заболеваемости ковидом к осени
Бывший главный санитарный врач РФ подчеркнул, что в этот период возрастает риск подхватить не только эту инфекцию, но и другие, передающиеся тем же путём.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Заболеваемость коронавирусом возрастёт осенью, если темпы вакцинации останутся на низком уровне, так как число россиян с иммунитетом ещё недостаточное. Такой прогноз сделал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
"Поскольку он (коронавирус) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путём", — цитирует его РИА "Новости".
А ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в России нет третьей волны коронавируса, заболеваемость снижается. Кроме того, растёт и число привившихся граждан — первый компонент вакцины получили уже более 18 миллионов жителей страны.
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