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Онищенко назвал условие роста заболеваемости ковидом к осени

Бывший главный санитарный врач РФ подчеркнул, что в этот период возрастает риск подхватить не только эту инфекцию, но и другие, передающиеся тем же путём.

3 июня, 07:09
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков </p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Заболеваемость коронавирусом возрастёт осенью, если темпы вакцинации останутся на низком уровне, так как число россиян с иммунитетом ещё недостаточное. Такой прогноз сделал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Поскольку он (коронавирус) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путём", — цитирует его РИА "Новости".

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А ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в России нет третьей волны коронавируса, заболеваемость снижается. Кроме того, растёт и число привившихся граждан — первый компонент вакцины получили уже более 18 миллионов жителей страны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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