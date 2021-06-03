Онищенко назвал условие роста заболеваемости ковидом к осени

Заболеваемость коронавирусом возрастёт осенью, если темпы вакцинации останутся на низком уровне, так как число россиян с иммунитетом ещё недостаточное. Такой прогноз сделал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Поскольку он (коронавирус) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путём", — цитирует его РИА "Новости".