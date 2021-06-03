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В ФМБА заявили об эффективности вакцины агентства при любой мутации коронавируса

Разрабатываемый препарат вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определённых белков, но и клеточный, нацеленный на консервативные белки, отметили там.

3 июня, 06:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вакцина Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса будет защищать организм при любой мутации вируса. Об этом заявила первый замруководителя агентства Татьяна Яковлева.

"Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина всё равно будет защищать нас от CoViD-19", — приводит её слова ТАСС.

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Яковлева добавила, что разрабатываемый препарат вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определённых белков, но и клеточный, нацеленный на консервативные белки. По её словам, данные об эффективности вакцины появятся после клинических исследований.

Ранее Лайф рассказывал, что в России зарегистрировали препарат "Лейтрагин", способный предотвратить цитокиновый шторм при CoViD-19. Исследование, в котором приняло участие 320 пациентов со среднетяжёлым течением болезни, показало, что среди получивших лекарство участников не было ни одного смертельного исхода или перехода заболевания в более тяжёлую форму.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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