В ФМБА заявили об эффективности вакцины агентства при любой мутации коронавируса

Вакцина Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса будет защищать организм при любой мутации вируса. Об этом заявила первый замруководителя агентства Татьяна Яковлева.

"Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина всё равно будет защищать нас от CoViD-19", — приводит её слова ТАСС.

Яковлева добавила, что разрабатываемый препарат вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определённых белков, но и клеточный, нацеленный на консервативные белки. По её словам, данные об эффективности вакцины появятся после клинических исследований.