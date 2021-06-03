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В Минздраве оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

Глава ведомства отметил, что данные по стране в целом и по отдельным регионам отличаются: субъекты по-разному выходят из пандемии.

3 июня, 02:03
<p>Фото © ТАСС / Петр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Петр Ковалёв

В России нет третьей волны коронавируса, заболеваемость снижается. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нет никакой третьей волны, спокойно всё. Всё равно снижается заболеваемость в общем по стране", приводит его слова ТАСС.

Министр добавил, что разные регионы России по-разному выходят из пандемии коронавируса.

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Ранее Мурашко сообщал, что более 18 миллионов жителей страны уже привились первым компонентом вакцины против коронавируса. На начало июня более 70 тысяч пациентов с ковидом в стране проходят лечение в стационарах, а 1,5 тысячи находятся в отделениях реанимации.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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