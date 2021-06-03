В Минздраве оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

В России нет третьей волны коронавируса, заболеваемость снижается. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нет никакой третьей волны, спокойно всё. Всё равно снижается заболеваемость в общем по стране", — приводит его слова ТАСС.

Ранее Мурашко сообщал, что более 18 миллионов жителей страны уже привились первым компонентом вакцины против коронавируса. На начало июня более 70 тысяч пациентов с ковидом в стране проходят лечение в стационарах, а 1,5 тысячи находятся в отделениях реанимации.