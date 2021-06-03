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В Китае назвали единственную страну, которая может погубить Россию

В Поднебесной уверены, что попытки США настроить Москву против Пекина обречены на провал.

3 июня, 01:56
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Грядущую встречу американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина обсуждают в Китае. Автор материала в газете "Жэньминь жибао" уверен, что Вашингтон не в силах разрушить дружеские отношения КНР и России. Он также привёл слова директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению которого, Россию не может погубить никто, кроме неё самой.

"КНР и РФ — две великие державы, и нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя", — процитировал публицист Ли Чэна.

Автор подчёркивает, что США не могут вернуться в "треугольник холодной войны". Это, по его мнению, не соответствует исторической тенденции, попытки непременно будут обречены на провал.

В заметке также говорится, что после окончания холодной войны США долгое время вели политику по ослаблению России. Сейчас же из всех механизмов взаимодействия у США и России остался только механизм военного контроля, значимость которого постоянно снижается.

Кремль: Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

Кремль: Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

Отметим, что ранее японцы призвали "полностью ликвидировать" Китай и Россию. Комментаторов встревожила новость об учениях РФ в Арктике, и они предположили, что на их страну готовится нападение.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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