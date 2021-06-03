В Китае назвали единственную страну, которая может погубить Россию

Грядущую встречу американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина обсуждают в Китае. Автор материала в газете "Жэньминь жибао" уверен, что Вашингтон не в силах разрушить дружеские отношения КНР и России. Он также привёл слова директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению которого, Россию не может погубить никто, кроме неё самой.

"КНР и РФ — две великие державы, и нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя", — процитировал публицист Ли Чэна.

Автор подчёркивает, что США не могут вернуться в "треугольник холодной войны". Это, по его мнению, не соответствует исторической тенденции, попытки непременно будут обречены на провал.

В заметке также говорится, что после окончания холодной войны США долгое время вели политику по ослаблению России. Сейчас же из всех механизмов взаимодействия у США и России остался только механизм военного контроля, значимость которого постоянно снижается.